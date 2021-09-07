Tam yüzde 22 indirim: TOKİ indirim kampanyası başvuruları ne zaman? İşte başvuru şartları

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin her yıl yapılan indirim kampanyasının bu yıl yoğun talep üzerine ikinci kez başlatılacağını duyurdu. Peki, TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlıyor?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) her sene gerçekleştirilen indirim kampanyasıyla ilgili alınan yeni kararı açıkladı.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TOKİ Başkanlığımızca, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasını, yoğun talep üzerine bu yıl ikinci kez 21 Eylül’de tekrarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu kararın ardından vatandaşlar, TOKİ ikinci indirim kampanyası başvuru tarihleri ve şartlarını araştırmaya başladı. Peki TOKİ ikinci indirim kampanyası başvuruları ne zaman başlıyor? İşte TOKİ indirim kampanyası başvuru şartları 2021...

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) yaptığı duyuruya göre borcunu ödedikten sonra tapusunu almak isteyenlere her sene yapılan indirim kampanyası yoğun talep üzerine bu sene ikinci kez başlatılacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 21 Eylül-19 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

Borcunun tamamını ya da en az yüzde 25'ini peşin ödeyen vatandaşlar, yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor.

Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek.

Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.