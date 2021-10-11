Ödül gecesinin ardından Nihal Yalçın'ın bir arkadaşıyla yaptığı görüşmede festivallerin politik maksatla düzenlendiğini öğrenen Tamer Karadağlı, bu festivallerin sanatla alakası olmadığını söyledi.

Altın Portakal Ödül Töreni'nde Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın arasında geçen gergin dakikalar sonrasında çeşitli konular gündeme geldi.

Karadağlı, kadın düşmanı olarak yorumlanmanın ötesinde asıl sorunun bu programların sanat için yapılmaması olduğunu belirtti.

Olaylı gecenin ardından Nihal Yalçın'ın bir arkadaşıyla görüştüğünü belirten Karadağlı, bu tarz törenlerin politik niyetle yapıldığını öğrendiğini belirtti.

TÖRENİN SANATLA UZAKTAN YAKINDAN ALAKASI OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Tamer Karadağlı, HDP'li vekillerin de dahil olduğu bir koruma kalkanı altında Nihal Yalçın tarafından kendisine verilen tepkinin, sanatla uzaktan yakından alakası olmadığına dikkat çekti.

Tamer Karadağlı: Festivalin sanatla alakası yok, tamamen politik VİDEO

"ZATEN POLİTİK BİR FESTİVAL, BİZ BU KONUŞMALARI YAPMAK İÇİN GELİYORUZ"

Törenin politik olduğunu belirten Karadağlı, "Yani bir anda böyle HDP milletvekilleri sahip çıkıyor. İşte politik bir duruş çünkü benim de daha sonra dün öğrendiğim şey, bir arkadaşıyla konuştum ben. 'Burası zaten politik bir festival, biz bu konuşmaları yapmak için geliyoruz.' Söylenen şey, bu festivalin sanatla filan alakası olmadığı, tümüyle politik oluğu, bu insanların zaten bu konuşmaları yapmak için orada olduğu." ifadelerini kullandı.

"VALLAHİ PİŞMAN OLDUM"

Karadağlı, törene katılmasından duyduğu rahatsızlığı, "Vallahi pişman oldum." ifadeleriyle açıklarken, Nihal Yalçın'ın törene ev sahipliği yapan Antalya Büyük Şehir Belediyesi'nin Başkanı Muhittin Böcek'e yönelik sözleri de akıllara geldi.

"GÜNAYDIN DEMEYİ BIRAKTIK, MUHİTTİN BÖCEK DEDİK BİRİBİRİMİZE"

Yalçın'ın törendeki, "Muhittin Böcek'e çok teşekkür ediyorum. Biz artık günaydın demeyi bıraktık. Muhittin Böcek dedik birbirimize. İyi geceler yerine Muhittin Böcek dedik. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten." ifadelerine de dikkat çeken Karadağlı, "Kimin neyi savunduğunun, hangi partiye oy verdiğinin hiçbir önemi yok. Burada bir festival varsa, sanattan bahsediliyorsa, ben bunu sorgulamadan gittim. Sorgulamam gerekiyormuş belki de..." açıklamasında bulundu.

"HDP'NİN SAHİPLENDİĞİ BİR İNSAN OLARAK LİNÇ KAMPANYASI BAŞLATTILAR"

Kendisine kadın düşmanlığı üzerinden yapılan linç kampanyasına da karşı çıkan Karadağlı, "Bunu bu şekilde bana söylediler. Tahmin edemezdim. Çünkü hanımefendi zaten HDP'yi, Selahattin Demirtaş'ı sahiplenen onların da sahiplendiği bir insan olarak şimdi bir linç kampanyası başlatıp bunun üzerinden gidiyorlar. Hangi kadına düşmanlık yapmışım, eski karıma mı yapmışım, anneme mi yapmışım? Hangi kadına yapmışım." söyleminde bulundu.

Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın'ın 'ödül' gerginliği VİDEO