Tamer Karadağlı: Nihal Yalçın PKK'ya terör örgütü diyebilir mi

Haksız bir şekilde linç edildiğini söyleyen Tamer Karadağlı, Nihal Yalçın'a HDP'nin sahip çıktığına dikkat çekti.

Antalya Altın Portakal'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödülü takdim etmek için sahnye çıkan Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yalçın, ödül töreni sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin. Bu gece benim gecem." dedi.

Yalçın'a sosyal medya üzerinden oyuncu ve siyasi isimlerden destek verilirken, Karadağlı ise bir süre sessizliğini korumayı tercih etti.

TV 8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının sunucuları, olayla ilgili düşüncelerini öğrenmek için yayına Tamer Karadağlı'yı bağladı.

"ARKADA TUZLUK GİBİ DURDUM"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Karadağlı, "Bütün yorumları okudum. Yalçın'ı çok beğenirim. Ödül sırasında ilk başta ödülü vermek için hamlede bulunuyorum. Ödül törenlerinde 30 ve 45 saniye konuşulur. 3,5 dakika boyunca ben arkada tuzluk gibi durdum. Merhaba yok, teşekkürler yok."

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"PERVİN BULDAN SAHİP ÇIKTI"

'Sizi eleştirenler oldu. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?' sorusuna cevap veren oyuncu Karadağlı, "Linç kampanyası başlayınca bir gün bekledim. Sonra aldı başını gitti. Pervin Buldan sahip çıktı. Demek ki kendisine başka sahip çıkanlar var. Ben sadece sanatsal açıdan bakıyorum, politik açıdan değerlendirmedim.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK YAZMIŞ"

'Son kez tweet atacak olsan ne yazarsın?' diye sormuşlar. Hanımefendi "Selahattin Demirtaş'a özgürlük" yazmış.

ÖCALAN'IN HEYKELİNİ DİKECEĞİZ DİYENLERİ Mİ SAVUNUYOR

Demirtaş ne dedi. 'Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' dedi. Hanımefendi bunu mu savunuyor?

PKK'NIN TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNA İNANAN İNSANIM ONLARA SORMAK LAZIM

Bir anda böyle HDP milletvekilleri sahip çıktı.

Buldan, Kaftancıoğlu ona sahip çıkıyor. Benim duruşum da belli olan bir duruş. PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz diye.

HANIMEFENDİ DEMİRTAŞ'I SAHİPLENEN BİR İNSAN

Hanımefendi zaten HDP'yi, Demirtaş'ı sahiplenen ve onların da sahiplendiğini bir insan."

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