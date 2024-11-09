Tamer Karadağlı'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

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Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.

Karadağlı, Bahçeli'yi ziyaret ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

"YAKIN İLGİSİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Tamer Karadağlı, MHP Lideri Bahçeli'ye Devlet Tiyatroları hakkında bilgi verdiği belirtti.

Karadağlı, Bahçeli ile fotoğrafını da paylaşıp şu notu düştü:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezindeki makamında ziyaret ettik. Kendisine Devlet Tiyatrolarıyla ilgili kısa bir bilgi verdim. Yakın ilgisi için kendisine çok teşekkür ederim"

'ÇALIŞMAYACAKSANIZ İSTİFA EDİN' DEMİŞTİ

Öte yandan Karadağlı geçtiğimiz eylül ayında yaptığı açıklamada kurum içinde iş yapmayan oyuncular hakkında konuşmuştu.

Karadağlı iş yapmayan oyunculara yönelik istifa çağrısında bulunmuştu.

"Kimsenin oturup yıllarca sadece maaş alıp ama ‘ben oyuncuyum’, ‘ben tiyatrocuyum’ demesi doğru gelmiyor." diyen Tamer Karadağlı, sözlerine şöyle devam etmişti.

Kimsenin oturup yıllarca sadece maaş alıp ama ‘ben oyuncuyum’, ‘ben tiyatrocuyum’ demesi doğru gelmiyor. Çalışmayacaksanız ‘istifa edin’ diyorum. Hakkaniyetli olmaya çok özen gösteriyorum. "Çalışmayacaksanız ‘istifa edin’ diyorum. Hakkaniyetli olmaya çok özen gösteriyorum. Birçok arkadaşımıza, ‘gidin dizi-filmlerde oynayın, para kazanın, görünür olun, isminiz marka değeri taşısın’ diyorum. Bunu destekliyorum. Herkese de izin veriyorum. Ama sözleşmelerinde ‘asli görevinizi aksatmamak’ kaydıyla.

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