Tamer Karadağlı'dan Muhittin Böcek'e sert yanıt! Protokol maddeleriyle cevap verdi Antalya'daki kültür merkezinin bakımsız olması nedeniyle belediyeye tepki gösterdiği için Muhittin Böcek tarafından eleştirilen Tamer Karadağlı, yaptığı açıklamayla gerçekleri gözler önüne serdi.

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ensonhaber.com

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya'dan bir video paylaştı.

Videoda, Antalya’daki Haşim İşcan Kültür Merkezi’ndeki bakımsızlığı dile getiren Karadağlı, rezalet diyerek duruma tepki gösterdi.

Paylaşımında, "Belediye bunu görmüyor mu?” ifadelerini kullanan Karadağlı, kimi hesaplar tarafından hedef oldu.

Bina bakanlığa ait savunması

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sorumluluğu kabul etmeyerek binanın Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olduğunu söyledi.

Sosyal medyada birçok isim de Karadağlı'yı eleştirdi.

Protokolle yanıt verdi

Ancak gerçek, çok geçmeden Tamer Karadağlı tarafından ortaya çıkarıldı.

Bir paylaşım daha yapan Karadağlı, belediye ile bakanlık arasındaki protokolde yer alan maddeyi okuyarak Muhittin Böcek'e yanıt verdi.

"Biz orada sadece kiracıyız"

Karadağlı, şu ifadeleri kullandı:

"Dün yaptığım paylaşımla ilgili birçok yorum geldi. Antalya’da Haşim İşcan Kültür Merkezi belediyeye ait. Biz orada sadece kiracıyız. Protokolümüzdeki maddeyi okuyorum; taşınmazda iş bu protokolü süresince meydana gelmesi muhtemel esaslı bakım, onarım ve tamir masrafları taşınmaz maliki tarafından yani belediye, basit ve kullanıcıların isteğine bağlı bakım onarım tamir ve tadilat masraflarıysa DÖSİMM tarafından karşılanacaktır.

Yani musluk bozuldu, içeride küçük tadilat var onlar bize ait. Ama binanın dış cephesi biz kiracı olduğumuz için, Kültür ve Turizm Bakanlığı orada sadece kiracı.

"Lütfen protokolü dikkatli okuyun"

Tekrar ediyorum biz bakanlık, devlet tiyatroları opera ve bale Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde sadece ve sadece kiracıyız. Binanın dış bakımı, onarımı sadece ve sadece belediyeye ait. Biraz önce protokolde de okuduğum gibi. Sayın Başkan lütfen protokolü dikkatli okuyun."

"Gerçekten utanç kaynağı bu"

Tamer Karadağlı, kaydettiği ilk videoda ise şu sözlerle duruma tepki göstermişti:

"İnanılır gibi değil. Devlet Tiyatroları ve Opera işte böyle bir binada olmak zorunda. Belediye hiçbir şey yapmamış. Korkunç bir durumda. Burası uluslararası festivalleri yaptığımız Antalya. Belediye hiç görmüyor mu acaba bunu? Hiçbir şey yapılmamış burada. Gerçekten utanç kaynağı bu. İnanamıyorum. Sanki savaştan çıkmış gibi bu bina ya da müteahhit bırakıp kaçmış."