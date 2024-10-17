Tan Sağtürk'ten Devlet Bahçeli'ye ziyaret

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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Tan Sağtürk, Bahçeli'yi ziyaret ettiği anlara ilişkin çekilen kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Devlet Bahçeli'nin makamında ağırladığı Sağtürk, paylaştığı karelere şu notu düştü:

"NAZİK DAVETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bizleri makamında kabul etti. Nazik davetleri için teşekkür ederim.

"SANATA OLAN DUYARLILIĞI, ÜLKEMİZ KÜLTÜR HAYATINA DEĞER KATMAKTADIR"