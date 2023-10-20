Tanımadığı adamın "evime gel" teklifini reddeden genç kız kamerayı açtı Kaldırımda otururken yanına tanımadığı bir adam yaklaşan genç kız, taciz korkusuyla kamerasını açtı. Genç kız, "Anahtarımı vereyim, ben arabamda yatarım" teklifini aldığı şahıstan uzaklaşmasını istedi.

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ensonhaber.com

Yaşanan taciz olayları, genç kızlarda tedirginliğe neden oluyor.

Öyle ki genç kızlar, akşam saatlerinde sokakta yürürken bile olası bir taciz ihtimali sebebiyle gerginlik yaşıyor.

Konuya bir örnek daha geldi.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, kaldırımda oturan genç kız, yanına gelen tanımadığı şahıs nedeniyle korku yaşadı ve kamerasını açtı.

Evine davet etti

Genç kıza, karşısındaki şahıs "Sokakta durma, evimin anahtarını vereyim ben arabamda yatarım." ifadelerini aktardı

"Bana neden anahtarını veriyorsun?" diyerek şaşkınlık yaşayan genç kız, adamdan uzaklaşmasını istedi.