ensonhaber.com
Yaşanan taciz olayları, genç kızlarda tedirginliğe neden oluyor.
Öyle ki genç kızlar, akşam saatlerinde sokakta yürürken bile olası bir taciz ihtimali sebebiyle gerginlik yaşıyor.
Konuya bir örnek daha geldi.
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, kaldırımda oturan genç kız, yanına gelen tanımadığı şahıs nedeniyle korku yaşadı ve kamerasını açtı.
Evine davet etti
Genç kıza, karşısındaki şahıs "Sokakta durma, evimin anahtarını vereyim ben arabamda yatarım." ifadelerini aktardı
"Bana neden anahtarını veriyorsun?" diyerek şaşkınlık yaşayan genç kız, adamdan uzaklaşmasını istedi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış