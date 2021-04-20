Tanju Bilgiç kimdir? Dışişleri Bakanlığı'nın yeni sözcüsü Tanju Bilgiç hakkında..

Türkiye'nin eski Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak görevine başladı. Bu gelişmenin ardından Tanju Bilgiç hakkındaki bilgiler merak edildi. Peki, Tanju Bilgi kimdir?

Eski Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in, Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne atandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Büyükelçi Bilgiç'in Bakanlık Sözcüsü olarak görevine bugün itibarıyla başladığı kaydedildi.

Tanju Bilgiç'ten önce Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü görevini Hami Aksoy yürütmekteydi.

Peki, Tanju Bilgiç kimdir? Dışişleri Bakanlığı'nın yeni sözcüsü Tanju Bilgiç'in biyografisi...

TANJU BİLGİÇ KİMDİR?

1971 yılında Gümüşhane’de dünyaya gelen Tanju Bilgiç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuş ve 2001 yılında İtalya'nın Padova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans yaparak öğrenimini tamamlamıştır.

2012 yılında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktora tezini veren Bilgiç, Dışişleri Bakanlığındaki kariyerine, 1995 yılında Amerika-Pasifik ve Uzakdoğu Dairesi'nde aday meslek memuru olarak başlamıştır.

Dışişleri Bakanlığındaki kariyerinde Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığı ataşesi olarak devam etmiştir. Daha sonra Saraybosna Büyükelçiliğinde üçüncü kâtip, Kopenhag Büyükelçiliğinde ikinci kâtip ve Avrupa Konseyi Dairesi'nde başkâtip olmuştur.

Bilgiç, 2005 yılında Avrupa Konseyi Nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne müsteşar olarak atanmış ve 2008 yılında Kıbrıs Siyasi İşler Dairesi'nde şube müdürü, 2010 yılında da Kıbrıs Ekonomik İşler Dairesi'nde daire başkanı olmuştur.

2011-2014 yılları arasında Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu olarak görev yapan Tanju Bilgiç, 2014-2016 yılları arasında da Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı ve Bakanlık Sözcülüğü yapmıştır.

Bilgiç, 2016-2021 yılları arasında ise Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi olarak görev almıştır. Bilgiç'in görev yaptığı diğer ülkeler arasında Bosna Hersek, Danimarka, Fransa ve Rusya yer almaktadır.