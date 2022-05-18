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    Tanju Bilgiç: Türkiye soydaşlarımızın yanında olmayı sürdürecektir

    Çerkes ve Kırım Tatar sürgünlerinin yıl dönümü kapsamında açıklamalar yapan Bilgiç, Türkiye’nin daima soydaşlarının yanında olacağı mesajını verdi.
    • 18.05.2022 - 09:38
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    Tanju Bilgiç: Türkiye soydaşlarımızın yanında olmayı sürdürecektir

    Tarihler 18 Mayıs 1944’ü gösterirken, Kırım’ın yerli halkı Kırım Tatarları sürgün edildi.

    250 bin Kırım Tatarı, sürgün edildikleri yerlerde yaşamını yitirdi.

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in Çerkes ve Kırım Tatar sürgünlerinin yıl dönümünde, açıklama yaptı.

    Bilgiç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    “Kırım’ın yerli halkı olan Kırım Tatar Türkleri, 18 Mayıs 1944 tarihinde anavatanlarından zorla koparılarak insanlık dışı şartlarda sürgün edilmişlerdir.

    250 bin Kırım Tatarının büyük bir kısmı sürgün sırasında ya da sürgün edildikleri yerlerde yaşamlarını yitirmiştir. Bugün, bu elim hadisenin 78. yıldönümünü anıyoruz.

    “Türkiye soydaşlarımızın yanında olmayı her daim sürdürecektir”

    Türkiye, Kırım Tatarlarının kimliklerinin korunması, refah ve esenliklerinin sağlanması için soydaşlarımızın yanında olmayı her daim sürdürecektir.

    Tanju Bilgiç: Türkiye soydaşlarımızın yanında olmayı sürdürecektir #1

    “Bu trajedinin acısını bugün de hissediyoruz”

    21 Mayıs ise Çerkes sürgününün 158. yıldönümü olarak anılmaktadır. Kafkas halkları 19. yüzyılda Çarlık Rusyası’nın Kafkasları istilası döneminde yüzbinlerce kayıp vermiş, sağ kalanlardan pek çoğu anayurdunu terk edip Anadolu’ya sığınmıştır.

    Çerkes Sürgünü olarak adlandırılan bu trajedinin acısını bugün de hissediyoruz. Bu vesileyle, soydaş Kırım Tatarları ile kardeş Kafkas halklarının yaşadıkları her iki trajedi sırasında hayatını kaybedenlerin önünde saygıyla eğiliyoruz.”

    Tanju Bilgiç: Türkiye soydaşlarımızın yanında olmayı sürdürecektir #2


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