Tanju Çolak: Bu kadar yabancıyı sevmiyorum

Tanju Çolak: Bu kadar yabancıyı sevmiyorum

Yabancı kuralını eleştiren Tanju Çolak, "Biz bize yeteriz, hem milli hem de yerli olalım." dedikten sonra dede olmak için Amerika'ya gideceğini söyledi.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın yerli futbolcu açıklaması, sosyal medyada gündeme oturdu.

"BU KADAR YABANCIYI SEVMİYORUM, BİZ BİZE YETERİZ"

Çolak, A Spor'da katıldığı bir televizyon programında "Bu kadar yabancıyı sevmiyorum. Bu kadar yabancının Türkiye'ye gelmesine gerek yok. Biz bize yeteriz. Hem milli hem yerli olalım." açıklamasında bulundu.

Tanju Çolak: Bu kadar yabancıyı sevmiyorum

"AMERİKA'YA GİDİYORUZ YARIN, DEDE OLACAĞIZ İNŞALLAH"

Sunucunun "Bu arada dede oluyorsun" sözü üzerine de Tanju Çolak "Evet Amerika'ya gidiyoruz yarın, dede olacağız inşallah." diye yanıt verdi.

Öte yandan Tanju Çolak'ın oğlu Anıl Çolak, Amerikalı avukat Emily Wolfford ile evli.