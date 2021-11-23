Euro
14.2769
11.34%
Dolar
12.7064
11.4%
Altın
775.33
17.06%
Borsa
1.761
0.3%
Bitcoin
689.611
6.95%
BTXN Coin
21.12
3.88%
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C
    Tanju Çolak: Bu kadar yabancıyı sevmiyorum

    Tanju Çolak: Bu kadar yabancıyı sevmiyorum

    Yabancı kuralını eleştiren Tanju Çolak, "Biz bize yeteriz, hem milli hem de yerli olalım." dedikten sonra dede olmak için Amerika'ya gideceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 14:39
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 15:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın yerli futbolcu açıklaması, sosyal medyada gündeme oturdu.

    "BU KADAR YABANCIYI SEVMİYORUM, BİZ BİZE YETERİZ"

    Çolak, A Spor'da katıldığı bir televizyon programında "Bu kadar yabancıyı sevmiyorum. Bu kadar yabancının Türkiye'ye gelmesine gerek yok. Biz bize yeteriz. Hem milli hem yerli olalım." açıklamasında bulundu.

    Tanju Çolak: Bu kadar yabancıyı sevmiyorum

    "AMERİKA'YA GİDİYORUZ YARIN, DEDE OLACAĞIZ İNŞALLAH"

    Sunucunun "Bu arada dede oluyorsun" sözü üzerine de Tanju Çolak "Evet Amerika'ya gidiyoruz yarın, dede olacağız inşallah." diye yanıt verdi.

    Öte yandan Tanju Çolak'ın oğlu Anıl Çolak, Amerikalı avukat Emily Wolfford ile evli.

    Tanju Çolak: Bu kadar yabancıyı sevmiyorum #1

    Tanju Çolak: Bu kadar yabancıyı sevmiyorum #2

    Tanju Çolak: Bu kadar yabancıyı sevmiyorum #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir