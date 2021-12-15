Tanju Özcan: 100 bin imza toplayıp Cumhurbaşkanı adayı olurum

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, istenmeyen bir aday seçilmesi halinde 100 bin imza toplayarak kendisini ortaya atabileceğini söyledi.

2023 seçimlerine doğru partilerin Cumhurbaşkanı adayları da giderek merak konusu haline geliyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün diğer partilerin de uygun görmesi halinde kendisinin aday gösterilebileceğini belirtirken, partiden çeşitli sesler de yükseliyor.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da, Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklama yaptı.

Belediye binasında basın toplantısı gerçekleştiren Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti genel başkanlarından olmamalı" sözünü hatırlattı.

"KILIÇDAROĞLU, ADAYA HEP BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ DEDİ"

Özcan, "Millet İttifakı'nın adayları sık sık bir araya geliyorlar. 'Biz seçimi kazanacak bir adayı kamuoyunun önüne sunacağız' diyorlar. Kılıçdaroğlu katıldığı bir programda 'Millet İttifakı beni aday gösterirse onur duyarım' dedi. 'Adayım' demedi, 'aday değilim' de demedi. 'Hep birlikte karar vereceğiz' dedi. Ben Kılıçdaroğlu’nu yakından tanıyan biriyim. Ama ben şuna adım gibi eminim. Kılıçdaroğlu kendisinden bir oy fazla alacak birini bulduğu an zaten onu önerecektir." dedi.

"GÖNÜLLERE TAHT KURMAYAN İSİMLE ÇIKARLARSA BEN SEÇENEK OLARAK ORTAYA ÇIKARIM"

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının milletin içine sinmemesi halinde kendisinin 100 bin imza toplayarak ortaya bir seçenek olarak çıkabileceğini ifade eden Özcan, "Millet İttifakı liderleri milletin içine sinen bir cumhurbaşkanı adayı çıkartırsa benim açımdan sorun yok, mutluluk duyarım. Ama 2014 seçimlerinde olduğu gibi çıkarttıkları aday ne MHP’nin ne de CHP seçmeninin içine sinmişti.

Milletin kabul etmeyeceği, milletin gönlünde taht kuramayacak bir isimle yola çıkmaya kalkarlarsa işte ben o noktada bir seçenek olarak ortaya çıkabilirim, 100 bin imza toplamak suretiyle. Ama ben şu an durup dururken 100 bin imza toplayayım demiyorum. Sadece Millet İttifakı'na diyorum ki; kişisel istekleri bir kenara bırakın. Aklın yolu neyse, rakamlar neyi söylüyorsa, en çok kiminle başarılı olunabilirse bu ülkede onu cumhurbaşkanı adayı olarak çıkartın.

"100 BİN İMZA TOPLAYACAK GÜCÜMÜN OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Ama Millet İttifakı Allah korusun bir hata yaparsa milletin gönlünde olmayan birini aday olarak gösterirse işte ben o zaman duyarlı, sorumlu, devlet tecrübesi olan, milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı yapmakta olan biri olarak şu an 100 bin imzayı toplayacak gücümün olduğunu da biliyorum. Çıkmayı seçenek olarak önüme koyarım." şeklinde konuştu.