Tanju Özcan: 19 Temmuz’da CHP’den istifa edebilirim Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP tarafından 20 Temmuz’da partisinden ihraç edileceğini belirterek, “19 Temmuz’da istifa edebilirim. Ama arkadaşlarımızla bu konuyu görüşüyoruz. Ona göre karar vereceğim" dedi.

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DHA

CHP'de parti içi hesaplaşma sürüyor...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Kılıçdaroğlu'na pek çok kez istifa çağrısı yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 3 Temmuz'da Bolu'dan başlattığı "Adalet ve Değişim" yürüyüşünü dün CHP Genel Merkezi önünde sonlandırdı.

Bolu’dan Ankara CHP genel merkezine başlattığı ‘Değişim ve Adalet’ yürüyüşünü tamamlayan Tanju Özcan, görevine döndü.

"Bu kadar diktatör olabileceğine inanamıyordum"

Belediye binasında basın toplantısı düzenleyen Özcan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu diktatör olmakla suçlayan Özcan şu ifadeleri kullandı:

20 milletvekili 10 Aralıkçılara ver onlarda bir grup kursunlar. 20 milletvekili Sorosçulara ver onlarda grup kursunlar. 20 milletvekili Hisarcıklıoğlu’na ver onlar da grup kursunlar. Bir de zenginlerin grubu olsun liboşlar grubu. Birkaç tane de HDP’li kardeşlerine ver. Onlarda Apocular ve Kandilciler diye ikiye bölünsünler. Benim önerilerim bunlar. Hala elinde milletvekili kalırsa biz de grup kurarız. Seçimden sonra Kemal Bey’in gerçek yüzü ortaya çıktı. Demokrat olmadığını ben biliyordum. Benim açımdan şaşırtıcı değil. Ama bu kadar diktatör olabileceğini, koltukta kalmak için bu kadar yüzsüzce davranabileceğini ben bile inanmıyordum. Kendisini yakından tanıyan insanlardan bir tanesi olarak.

"Eren Erdem trol başı, ilkokul terk"

CHP’li Eren Erdem’i de eleştiren Özcan, açıklamalarına şöyle devam etti:

Bak o yanına sağ kolun diye aldığın yol yürüdüğün insanlara dikkat et. Eren Erdem trol başı, ilkokul 2 terk. Şu anda bizim yöneticimiz. Belediyeye gelse sözleşmeli olarak işe alamam adamı. Öyle bir adam 2018’de ne demiş, Kemal Bey’i istifaya davet eden tweet atmış. ‘2920 gündür genel başkansın’ demiş. ‘9 seçim kaybettin. Yüzde 25 barajına takılıp kaldın, oysa cumhurbaşkanı adayı yüzde 30’u geçti. İstifa etmen lazım.’ Eren efendi o seçimin üzerine 2 seçim daha kaybetti, 11 oldu bu. Daha trol başı olarak seni atamadan önce 2 seçim öncesinde bu genel başkana küfür ediyordu. İşte genel başkanın yürüdüğü adamlar bunlar.

"Atatürkçü olduğum sürece bana huzur vermeyecek"

Partisi tarafından 20 Temmuz’da ihraç edileceğini vurgulayan Özcan şunları söyledi:

Arkadaşlarla da konuşuyorum, onlar da ‘Bırak, o zevki tatsınlar’ diyorlar. Atatürkçülerin partiden nasıl atıldığını tarih yazsın, o yüzden bırak atsınlar diyorlar. İstişare edeceğim, karar vereceğim. Hangisi doğruysa. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ile bizim artık aynı çatıda siyaset yapabilme şansımız zaten kalmadı. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ben Atatürkçü olduğum sürece bana huzur vermeyecek. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi’nde Atatürkçüler istenmiyor. İşte direnmeyenlerin sonu da böyle oluyor. İstifamı ederim yoksa ayın 20’sini mi beklerim. Genel eğilim nasıl olursa ben hepsine varım. Arkadaşlarımızla bu konuyu görüşüyoruz. Ona göre karar vereceğim. CHP’den atıldıktan sonra bağımsız olarak yoluma devam edeceğim.

"Ekrem başkan geç kalıyorsun"

Özcan, toplantının sonunda Ekrem İmamoğlu’na genel başkanlık için çağrıda bulunarak, şu ifadeleri kullandı: