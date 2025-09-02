Tanju Özcan: Ali Koç'tan özür diliyorum

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a çağrıda bulundu.

Özcan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisini telefonla aradığını ve kendisine had bildirmeye kalktığını iddia etti.

"ALİ KOÇ HAD BİLDİRMEYE KALKTI"

Ali Koç'un kendisini aradığını söyleyen Özcan, "Ali Koç biraz önce beni aradı. Parasından aldığı cesaretle olsa gerek bana had bildirmeye kalktı. Tabi ki ağzının payını da aldı" dedi.

Bunun üzerine bugün yeni bir gelişme daha yaşandı...

Bolu Belediye Meclisi’nin eylül ayı 1. birleşiminde, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan tartışma tekrar gündeme geldi.

"FENERBAHÇE'YE LAF SÖYLENMEZ"

Tanju Özcan, konuşmasına Fenerbahçe camiasına karşı bir söylemi olmadığını belirterek başladı ve "Fenerbahçe’ye bir laf söylenmez. Yanlış anlaşılıyor" dedi.

"HADDİMİ AŞMIŞIM, ÖZÜR DİLİYORUM"

Tanju Özcan, "Sinirlenince biz de bazen haddimizi aşabiliyoruz. Keşke o gün beni arayıp öyle bir konuşma yapmasaydı. Ben de üzüldüm yani. Ali Koç'la yanına gideyim, nasıl gideyim?

Adam ağır konuşuyor yani. Ağır abiler gibi bildiğin gibi değil. Oradan işte kaş göz sağlam çıkabilir miyim? Ona emin olabilsem gideceğim." dedi.

"FENERBAHÇE CAMİASINA LAF SÖYLEMEDİM"

Özcan sözlerine, "Yalı çocuğu dediğim için özür diliyorum. Haddimi aşmışım. Ama Fenerbahçe camiasına asla bir laf söylemedim, söylemem" diye devam etti.