Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi

CHP'de seçimden mağlubiyetinden sonra başlayan değişim rüzgarı devam ediyor.
Bu süreçte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanında birçok partili, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı isyan bayrağı çekmişti.
Adalet ve değişim yürüyüşü
Bu kapsamda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'ya 'Değişim ve Adalet Yürüyüşü' başlattı.
Günlerce destekçileriyle birlikte Ankara'ya yürüyen Özcan, eyleminin sonunda CHP Genel Merkezi önünde bir de miting düzenledi.
Kamuoyunda uzun süre gündem olan Özcan'ın bu eylemi CHP'de, özellikle de Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerinde büyük tepkiye neden oldu.
Partiden ihraç edildi
CHP'de 'tedbirli' olarak 'kesin çıkarma cezası' istemiyle disipline sevk edilen Özcan için karar verildi.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Özcan'ı partiden ihraç etti.
İkinci disiplin sevki
Özcan 2022'de de yine partide tartışmalara neden olan açıklamaları nedeniyle disipline sevk edilmişti.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, belediye meclisi toplantısında AK Partili Kadın Belediye Meclis üyesine yönelik sözleri nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezası vermişti.
"Karar hukuksuzdur"
Özcan'dan ihraç kararı sonrası ilk açıklama geldi.
Kararın hukuksuz olduğunu belirten Özcan, süreci yargıya taşıyacağını söyledi.
Özcan Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Başarısız Bay Kemal 12 seçim kaybetti ama anahtar liste ile kendi seçtirttiği YDK’ya beni partiden ihraç ettirtti.
Karar, emin olun sadece CHP’nin Atatürkçü gömleği çıkartmasını isteyen Sorosçuları, 10 Aralıkçıları, Badem bıyıklıları ve HDP’li terör sevicileri ziyadesiyle mutlu etmiştir.
Bay Kemal, Atatürkçü kimseyi partide bırakmamakta kararlı. Vatansever olmayan, koltuk sevdalısı herkese hayırlı olsun.
Ben Atatürkçü ve Türk Milliyetçisi çizgimden taviz vermeden yoluma devam edeceğim.
Sorosçulara, Fetöcülere, 10 Aralıkçılara teslim olan CHP yönetimince atılmak beni küçültmez. Bu mevcut yönetimden de başka bir şey beklemiyordum.
Bugün beni ihraç ettiler, yarın sırada Atatürkçü kalmaya kararlı olan diğerleri…
Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, ve kurucu değerlerimiz…"