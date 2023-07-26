Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na başkaldıran Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan partiden ihraç edildi. Özcan, kararın ardından yaptığı ilk açıklamada süreci yargıya taşıyacağını söyledi.

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CHP'de seçimden mağlubiyetinden sonra başlayan değişim rüzgarı devam ediyor.

Bu süreçte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanında birçok partili, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı isyan bayrağı çekmişti.

Adalet ve değişim yürüyüşü

Bu kapsamda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'ya 'Değişim ve Adalet Yürüyüşü' başlattı.

Günlerce destekçileriyle birlikte Ankara'ya yürüyen Özcan, eyleminin sonunda CHP Genel Merkezi önünde bir de miting düzenledi.

Kamuoyunda uzun süre gündem olan Özcan'ın bu eylemi CHP'de, özellikle de Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerinde büyük tepkiye neden oldu.

Partiden ihraç edildi

CHP'de 'tedbirli' olarak 'kesin çıkarma cezası' istemiyle disipline sevk edilen Özcan için karar verildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Özcan'ı partiden ihraç etti.

İkinci disiplin sevki

Özcan 2022'de de yine partide tartışmalara neden olan açıklamaları nedeniyle disipline sevk edilmişti.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, belediye meclisi toplantısında AK Partili Kadın Belediye Meclis üyesine yönelik sözleri nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezası vermişti.

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"Karar hukuksuzdur"

Özcan'dan ihraç kararı sonrası ilk açıklama geldi.

Kararın hukuksuz olduğunu belirten Özcan, süreci yargıya taşıyacağını söyledi.

Özcan Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: