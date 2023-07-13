Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'na koltuk fırlattı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Ankara'ya yürüyüşünün son gününde CHP Genel Merkezi'ne ulaştı. Özcan, burada konuşma yaptığı otobüsün üzerinden aşağı sandalye attı.

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ensonhaber.com

Seçim sonuçları CHP'yi karıştırdı.

Bir kez daha seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları geldi.

Neredeyse hemen hemen her gün bir başka CHP'li çıkıp 'değişim' talebini dillendirse de, Kılıçdaroğlu yönetimi gelen tepkilere kulak tıkayarak yoluna devam etmeye çalışıyor.

Öyle ki Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etmek için Bolu'dan Ankara'ya yürüdü.

Kılıçdaroğlu'nu önce Atatürk'e şikayet etti: Sonra CHP Genel Merkezi

Özcan Ankara'ya gelir gelmez önce Anıtkabir'e giderek Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'e şikayet etti.

Özcan daha sonra etrafındaki kalabalıkla CHP Genel Merkezi önüne giderek Kılıçdaroğlu yönetimini protesto etti.

"Sen demokrat falan değilsin"

CHP Genel Merkezi önünde otobüsün üzerinden kalabalığa seslenen Özcan, "Sen demokrat falan değilsin. Sen, sadece kendi muhaliflerinden, partililerinden korkan, kullanım süresi bitmiş, artık koltuğu bırakması gereken bir genel başkansın." ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu gitmezse belediyeleri kaybederiz"

Kılıçdaroğlu'nun gitmesi halinde partinin bölünmeyeceğini, daha çok büyüyeceğini dile getiren Özcan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kafayla gitmesi halinde ise 7 ay sonraki yerel seçimlerde Ankara, İstanbul, Hatay ve Antalya büyükşehir belediyelerinin kaybedilebileceğini" söyledi.

Kılıçdaroğlu'na koltuk fırlattı

Özcan, "Adalet ve Değişim" yürüyüşünün son gününde CHP Genel Merkezi'ne ulaştı.

Özcan, burada konuşma yaptığı otobüsün üzerinden aşağı koltuk attı.

Tanju Özcan daha sonra CHP Genel Merkezi'nin önünden ayrıldı.