Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu ile görüşmek için randevu talep ettiğini belirterek, "HDP'nin gazıyla CHP'den atılacağımı düşünmüyorum" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a CHP, partiden kovulması için işlemleri başlattı.

Mültecilere yönelik tavırları ile dikkatleri uzun zaman önce üzerine çeken Özcan'ın HDP ile kavgasından sonra da son davranışı, mensubu olduğu CHP'yi harekete geçirdi.

16 Mayıs’ta meclis toplantısında el kaldıran AK Parti’li Hacer Çınar’a, ‘Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor’ ifadeleri ve kendisine yönelik protestolar sırasında makam odasının penceresine çıkıp dans ederek karşılık vermesi nedeniyle Özcan, CHP MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Tanju Özcan, kararın ardından ise açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep etti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettiğini belirten Özcan, “Ben Sayın Genel Başkan'ın, partinin öz evladını partiden gerçekten ihraç etmek istediğini düşünmüyorum. Kendisinden de bir randevu talep ettim. Randevu verirlerse gidip, kendisine düşüncelerimi detaylı olarak anlatacağım, süreci de anlatacağım. Konuşuruz, çözeriz diye düşünüyorum. Yüksek disiplin kurulu üyelerimiz de çok tecrübeli bir başkanı var. Sağduyulu, aklı başında tecrübeli insanlardan oluşuyor.

Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi VİDEO









"HDP'nin gazna gelip beni kovmazlar"

Herhalde bu AK Partililerin ve HDP’lilerin gazına gelip benimle ilgili ihraç kararı vermezler diye düşünüyorum. Sayın Genel Başkanımız randevu talebimize de olumlu yanıt verirse daha ayrıntılı bir açıklamada yaparım.” ifadelerini kullandı.

"Partimin, öz evladına sahip çıkacağını düşünüyorum"

Kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin asıl sebebinin AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözleri olmadığını anlatan Özcan, şunları söyledi:

“Bu konu biliyorsunuz aslında benim ihraç istemiyle disiplin kuruluna gitmeme sebep olacak konu bu değil. Bunu herkes biliyor. Buna en çok kim seviniyor. Bu yönüyle bakmak lazım. Beni duygulandıran şeyler oluyor.

"HDP ve Kandil bu karardan mutlu"

Partililer arayıp ağlayarak üzüntülerini dile getiriyorlar. Kim mutlu bundan? HDP'liler mutlu. Kandil'dekiler mutlu. İmralı'daki cani emin olun mutlu. Bunları mutlu edeceğini düşünmüyorum. Ben partimin, öz evladına sahip çıkacağını düşünüyorum.”

“Bağımsız olarak yoluma devam ederim”

İhraç edilmesi halinde bağımsız olarak yoluna devam edeceğini açıklayan Özcan, şöyle konuştu:

“İhraç kararı verilirse ne olur? İhraç kararı verilirse Cumhuriyet Halk Partisi ile sadece hukuki bağım kopar. Gönül bağım devam eder. ‘Herhangi bir partiye gidecek misin?’ diye soruyorlar. Hayır, benim öyle bir düşüncem yok. Herhangi bir partiye gitmem. Bağımsız olarak yoluma devam ederim. Hiçbir partinin teklifine açık değilim. Moralim gayet iyi. İşime gücüme bakıyorum. AK Parti’li ve HDP'li trolleri izliyorum. Onların yorumlarına bakıp, gülüyorum. Sıkıntı yok. Ben şu anda belediye çalışmalarıyla meşgulüm. Altyapı sorunları olan mahalleler var. Önceliğim onlar.”

HDP'den CHP'ye: Çok geç kaldılar ama aklın yolu birdir

Özcan'ın ihraç kararı sonrası HDP'den de ilk açıklama geldi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, CHP'nin Özcan'ı kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmesine ilişkin "Çok geç kaldılar ama aklın yolu birdir. Ne derler; bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, üçüncüde ele düşersin çekirge" ifadelerini kullandı.