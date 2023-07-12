Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'e şikayet etti Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine karşı Bolu'dan Ankara'ya yürüyüşe geçen Tanju Özcan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdı. Özcan, Kılıçdaroğlu yönetimiyle ilgili yazdığı yazıda "Kurduğunuz partinin bugünkü yönetimi adeta emperyal güçlerin askeri gibi çalışmaktadır" ifadeleri yer aldı.

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Seçim sonuçlarının ardından CHP karıştı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında bir kez daha yenilen Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları yapılmaya başlandı.

Ancak Kılıçdaroğlu, hiçbir şey olmamış gibi koltuğunu korumaya çalışıyor.

Hal böyle olunca parti içerisinde hemen hemen her gün yeni bir olay yaşanıyor.

Bunlardan biri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Tanju Özcan...

Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'e şikayet etti

Özcan, ‘Adalet ve Değişim’ adını verdiği yürüyüşün son gününde Anıtkabir’i ziyaret etti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'e şikayet etti.

Özcan deftere, “Amerika Birleşik Devletleri’nin başını çektiği Büyük Orta Doğu Projesi’nin hayata geçmesi için, kurduğunuz partinin bugünkü yönetimi adeta emperyal güçlerin askeri gibi çalışmaktadır.” diye yazdı.

Özcan daha sonra deftere yazdıklarını okudu.

"Kurduğunuz partinin bugünkü yönetimi adeta emperyal güçlerin askeri gibi çalışmaktadır"

Tanju Özcan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Ebedi Başkomutanım, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, önce ‘Kazanılması mümkün değil’ denilen Milli Mücadele’yi kazanıp emperyal güçlere diz çöktürdünüz. Sonra ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek saltanat rejimine son verdiniz. Akabinde kurduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi vasıtasıyla üniter, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni hayata geçirdiniz. Ancak geldiğimiz noktada üzülerek ifade ediyorum ki Amerika Birleşik Devletleri’nin başını çektiği Büyük Orta Doğu Projesi’nin hayata geçmesi için, kurduğunuz partinin bugünkü yönetimi adeta emperyal güçlerin askeri gibi çalışmaktadır.

"Bu karanlık ve sizin düşmanınız olan yönetimin değişmesi gerekmektedir"