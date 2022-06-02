AK Parti Meclis Üyesi Hacer Çınar'a, “Bana niye el sallıyorsunuz? Evli barklı adamım ayıp oluyor” sözleriyle tepki çeken Özcan, kendisine yönelik protestolar sırasında sloganlara eşlik edip dans etti.

Sık sık mülteci karşıtlığına yönelik ifadeleri ile gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, AK Parti Meclis Üyesi Hacer Çınar’a yönelik ifadeleri dikkat çekti.

CHP’li Özcan, 16 Mayıs tarihli belediye meclis toplantısında Çınar’a, “Bana niye el sallıyorsunuz? Evli barklı adamım ayıp oluyor.” dedi.

“Ben sadece iffetimi korumaya çalışıyorum”

DHA’nın haberine göre, Özcan tepki çeken konuşmayı, sosyal medya hesabından paylaşarak, "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum.” açıklamasında bulundu.

Tanju Özcan, protestolara dansla yanıt verdi ViDEO

Mahkeme tedbir kararını kabul etti

Tepki üstüne tepki toplayan Özcan’a karşı Çınar, avukatı Fikret Çıracı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne, kendisine yönelik Tanju Özcan'a karşı koruma kararı alınması için başvuru yaptı.

Tanju Özcan'ın sözlerini psikolojik şiddet kabul eden mahkeme, Çınar'ın 'tedbir' talebini kabul etti.

Sloganlara eşlik etti, ritim tuttu, dans etti

Dün gerçekleştirilen protesto gösterilerinin ardından bugün de Hacer Çınar'ın il temsilcisi olduğu Öz Sağlık İş Sendikası protestoda bulundu.

Katılımcılar, 'Eline, beline, diline hakim ol' sloganları attı, 'Terbiyesiz Tanju Özcan' yazılı dövizler taşıdı. Özcan, protestoları makam odasının penceresinden gülerek seyretti.

Eylem sırasında aleyhine atılan sloganlara eşlik eden Özcan ritim tuttu, el sallayarak dans etti.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, "Her fırsatta kadınları aşağılayan, kadınları meta olarak gören, emekçi bir kadına yönelik ahlaksızca saldırıyı yapan bu köhnemiş zihniyete karşı gerekenin yapılmasını bekliyoruz." dedi.

“Özür dilemek aklına gelmedi”

Hacer Çınar ise özür beklediğini belirterek, "Sonuçta bir olay yaşandı. İnsanlar gaf yapabilirler. Bu süreç içerisinde bir özür bekledim. Ama herhalde ayamadı, özür dilemek aklına gelmedi herhalde. Daha sonra 'İffetimi koruyorum' demesi asla kabul edilemez. Önce Allah'a, sonra yargıya, sonra Bolu'ya ve Türkiye'deki bütün kadınlara onu havale ediyorum." diye konuştu.