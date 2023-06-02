Tanju Özcan'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykelini dikeceğiz' açıklaması Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanması halinde heykelini dikeceği sözünü verdiği hatırlatıldı. Özcan, "Heykelini dikeceğiz, tamam. Biz söz verdiysek dönmeyiz." dedi.

AA

Bolu Belediye Meclisinin 2023 yılı haziran ayı birinci birleşimi gerçekleştirildi.

Toplantının açılışındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Seçimi'ne değinen Özcan, "Kazananı kutluyorum, sayın Erdoğan'ı. Kıl payı da olsa kazandı. Zaten o kazanamasaydı Kılıçdaroğlu kazanacaktı." dedi.

"Heykelini dikeceğiz, söz verdik"

Daha sonra AK Parti ve MHP Belediye meclis üyelerince Özcan'ın mayıs ayı meclis toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi halinde heykelini dikeceğini söylediği hatırlatılarak yerin belirlenmesinin gündem maddelerine eklenmesi yönündeki dilekçe görüşüldü.

Bunun üzerine Özcan, "Heykelini dikeceğiz, tamam. Biz söz verdiysek dönmeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bolu'da en çok oyu Dörtdivan ilçesinde aldığını dile getiren Özcan şu ifadeleri kullandı:

"Bize bir yer gösterin, en görünür yere dikelim"

"Yüzde 90 oy almış. O yüzden Dörtdivan Belediyesi ile bir görüşelim, bize bir yer göstersin. En görünür yer de Köroğlu Dağları. Biz oraya dikelim. Heykelin şekline şemaline birlikte karar verelim, illa Bolu'da olsun diyorsanız. En yüksek oyu Civril'de almış ama çukur kalıyor biraz. O yüzden Dörtdivan Belediyesinden haber bekliyorum. Ben bir tane bozkurt dikecektim."

Özcan'ın bu sözleri üzerine MHP'li Belediye Meclisi Üyesi Necdet Çakır da şunları kaydetti:

"Heykeli il başkanımız kendi üstlenecek"

"Bozkurt heykelini de Cumhurbaşkanımızın heykelinin yanına dikelim. Cumhurbaşkanımızın heykelinin yapılacağı yeri belirleyelim. Belediyemizin maddi zorluklar içinde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle siz yeri belirleyin. Heykeli il başkanımız İlhan Bey kendi üstlenecek. Belediyeye yük olmayacak. Burada Bolu Belediye Başkanı olarak verdiğiniz sözü yerine getirmenizi bekliyoruz."

"Biz söz verince başkasına yaptırmayız"

Özcan ise Erdoğan'ın heykelini kendilerinin yapacağını belirterek "Biz söz verince başkasına yaptırmayız." diye konuştu.

Yeri belirleyip bunu kendilerine söyleyeceğini dile getiren Özcan sözünü tutacağını vurguladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısında seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar kazanması durumunda Bolu’nun en görünür noktasına Erdoğan’ın heykelini dikeceğini ifade etmişti.