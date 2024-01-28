Tanju Özcan'dan Dilber'li paylaşım: Pavyon reklamı yaptı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Bolu'yu övmek için yaptığı son paylaşım tepki çekti. Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansını paylaşan Özcan, "Babamdan kalan tarlayı sattım, sana Bolu'dan ev aldım" dedi.

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ensonhaber.com

CHP bu kez pavyon güzellemesiyle gündemde...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu dönemde CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 28 Aralık tarihinde partisine geri dönmüştü.

İhraç edildiği dönemdeki çıkışlarıyla çok konuşulan Özcan bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Bolu'nun reklamında pavyon kullandı

Tanju Özcan, sosyal medya platformu olan 'X' üzerinden bir video paylaştı.

Özcan'ın paylaştığı videoda, İnci Taneleri dizisinde geçen ve ülke gündeminde geniş yankı uyandıran Dilber sahnesi yer aldı.

"Babamdan kalan tarlayı sattım"

Bolu'yu övmek için pavyon temalı bir video paylaşan Özcan, "Babamdan kalan tarlayı sattım, sana Bolu’dan ev aldım. Türkiye’nin en güzel şehri Bolu’ya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tepki yağdı

Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri adlı dizisinin çok konuşulan Dilber dansıyla başlayan videoya tepki üzerine tepki yağdı.

Kullanıcılar, "Sirke çevirdiniz siyaseti, payvon güzellemesi yapma, rezalet tweet, hiç de komik olmamış" diyerek Özcan'ı eleştirdi.

Paylaşımı sildi

Özcan yaptığı paylaşımı tepkilerin ardından kısa süre sonra kaldırdı.

Pavyon sahnesi gündem olmuştu

İnci Taneleri dizisi, ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin pavyon dansı sosyal medyayı salladı.

Haftalardır beklenen dizinin ilk bölümü geçtiğimiz Perşembe günü izleyicilerle buluştu.

Dilber sahnesi, kısa sürede çok sayıda izlenen videolar arasında yer aldı.

Sincanlı Erkal'ın 'Gemileri Yakarım' şarkısına dansıyla eşlik eden Dilber karakteri sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Dilber evin barkın yok mu"

Dans sırasında şarkıcının "Dilber evin barkın yok mu" sorusuna Dilber "Yok" cevabı veriyordu.