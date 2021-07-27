Tanju Özcan'ın ifadeleriyle ilgili CHP'den açıklama geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ses getiren açıklamalarına ilişkin, "Partimizle taban tabana zıttır, görüşleri kendisini bağlamaktadır." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bolu'da yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik tartışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"GÖRÜŞLERİ KENDİSİNİ BAĞLAMAKTADIR"

"Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ın yabancılar ile ilgili görüşleri kendisini bağlamaktadır." vurgusu yapan Torun, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır dedi.

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"PARTİ POLİTİKAMIZ, KİMSENİN AYRIMCILIĞA MARUZ KALMAMASIDIR"

Açıklamasına devam eden Seyit Torun, CHP'nin kırmızı çizgisinin hiçbir insanın ayrımcılığa maruz kalmaması olduğunu da sözlerine ekledi.

"MECLİS ÜYELERİNİN AKSİ BİR KARAR ALMAYACAĞINA İNANIYORUZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"CHP'nin tutumu, Genel Merkezimiz ile temas kurduğunda kendisine iletilmiştir. Su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır. Bolu Belediyesi'nin değerli Meclis Üyelerinin de aksi bir karar almayacağına inanıyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde iktidara geldiğimizde, ülkemizin gerçek beka sorunu olan sığınmacı sorununu, kimseyi mağdur etmeden çözecek, Suriyeli misafirlerimizi güven içinde ülkelerine uğurlayacağız. Ancak bu süre zarfında partimizin kırmızı çizgisi, hangi ırktan ve inançtan olursa olsun, hiçbir insanın ayrımcılığa maruz kalmaması, mağdur edilmemesidir."