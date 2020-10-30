Tansu Çiller, Mesut Yılmaz'ın vefatından duyduğu üzüntüyü ve Yılmaz ile birlikte yaşadıkları koalisyon döneminin zorluklarını anlattı.

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında yaşamını yitirdi.

Mesut Yılmaz'ın ölümü sonrası siyaset dünyasından isimler acılarını paylaştı.

O isimlerden biri de eski Başbakan Tansu Çiller...

Mesut Yılmaz ile birlikte koalisyon olarak hükümette bulunan Çiller, o dönemin zor şartlarını anlattı.

Çiller'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

İSTİKRARSIZLIĞIN ZORKUKLARINI BİRLİKTE YAŞADIK

"Ülkemizin milletimizin başı sağolsun. Ülkemiz eski bir başbakanını kaybetti. O gün bir parlamenter sistem mevcuttu. İcranın başıydı. Darbelerin dövdüğü bir merkez sağ parti. Adalet Partisi'nden başka partiler türetilmişti zorla. DYP ve ANAP çıkan iki partiden biriydi. Bölünmüşlük istikrarsızlığa neden oldu. Bu istikrarsızlığın zorluklarını birlikte yaşadık. Bu zorlukları milletimiz de yaşamıştır.

Tansu Çiller Mesut Yılmaz'ı andı ViDEO



KOALİSYON YÖNETMEK ZORDUR

Gerçekten üzgünüm.

Bir koalisyonla ülkeyi yönetmek son derece zordu. Ben başkanlık sisteminin tercih etmenin önemli sebeplerinden birinin o günkü tecrübelerde görüyorum.

"İYİ BİR BAŞBAKAN OLDU"

Koalisyonun kendi içinde getirdiği zorluklar rekabetler vardı. Darbelerin faturasını ödedik, milletimiz ödedi. Mesut Yılmaz iyi bir devlet adamıydı. İyi bir başbakan oldu. Bugün gerçekten üzgünüm. Milletimize tekrardan başsağlığı diliyorum. Daha çok zorluklarını yaşadık koalisyonların darbelerin bölünmüşlüklerin.



Darbelerin etkisini olmadığı bir ortamda çok güzel işbirlikleri yapabilirdik. Çok güzel seyahatlerimiz oldu. İçtiğimiz kahvelerin hatırları büyüktür. Ben o hatırlarla kendisini anıyorum."





"BUNA ÇOK ÜZGÜNÜM"

Üzüldüğüm nokta şudur bütün bu bölünmüşlüklerin üstüne çıkabilirdik. Bir bütünleşme sağlayabilirdik. Bu bölünmüşlük rekabete de götürebilirdi, bütünleşmeye de götürebilirdi.

Son seçimler büyük rekabetle sonuçlandı. Böyle bir ortamda bütünleşmenin özlemiyle başbakanlığı sayın Mesut Yılmaz'a bırakmıştım. Biz o bütünleşmeyi başaramadık. Buna çok üzgünüm. Eğer o bütünleşme başarılabilseydi ülkeye istikrarı çok erken getirebilirdik."