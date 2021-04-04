Tansu Çiller'den emekli amirallere cevap

Eski Başbakan Tansu Çiller, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Milli iradeyi ve demokrasimizi hedef alan her gece yarısı bildirisi, darbeler mezarlığına mahkumdur." ifadesini kullandı.

103 emekli amiralin dün gece saatlerinde yayınladığı bildirinin yankıları sürerken Eski Başbakan Tansu Çiller'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

ÇİLLER'DEN AMİRALLERE SERT TEPKİ

Çiller, yaptığı yazılı açıklamada, 28 Şubat 1997 postmodern darbesi, 27 Nisan 2007 e-muhtırası ve 15 Temmuz 2016 hain kalkışması sonrasında Türkiye'de darbeler döneminin kapandığını belirterek, şunları kaydetti:

"HER GECE YARISI BİLDİRİSİ, DARBELER MEZARLIĞINA MAHKUMDUR"

"Artık darbe iklimi çağrışımları milletin sinesine çarpar, parçalanır. Milletimizin iradesine dayalı demokrasimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası ve ilelebet yaşaması için vazgeçilmezimizdir. Milli iradeyi ve demokrasimizi hedef alan her gece yarısı bildirisi darbeler mezarlığına mahkumdur. Milletimizin ve gençlerimizin geleceğinde tek doğru yol, milli iradenin üstünlüğüne dayalı, evrensel değerlerle donatılmış demokrasimizdir."





"MONTRÖ'YLE İLGİLİ HER TÜRLÜ SÖYLEMDEN KAÇINILMALI"

Bir internet sitesinde, bazı emekli amirallerin imzasıyla yayınlanan ve hazırlayanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan açıklamada, Montrö Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği belirtilmişti.

"ATATÜRK'ÜN ÇİZDİĞİ ÇAĞDAŞ ROTADAN UZAKLAŞMIŞ GÖSTERME ÇABALARI"

Açıklamada ayrıca basında ve sosyal medyada yer alan "kabul edilemez" nitelikteki bazı görüntülerin üzüntü kaynağı olduğu belirtilerek, "TSK ve Deniz Kuvvetleri'ni Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabaları" kınanmıştı.

Açıklamada, "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir." ifadeleri yer almıştı.