Tansu Çiller'den parti kurma iddialarına yanıt

Parti kuracağı yönünde hakkında çıkan iddialar için konuşan Tansu Çiller "Her tarafı kucaklayan bir merkez sağ oluşumunu" düşündüğünü belirtti.

2023 seçimlerine geri sayım başlarken, seçime girecek partiler arasında hareketli günler de başladı.

Partiler arasında gelecek seçimler için ittifak kurulması için görüşmeler başlarken eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in yeniden parti kuracağı iddiaları kamuoyunun gündemine oturdu.

Çiller hakkında çıkan bu iddialar kulisleri hareketlendirirken, eski Başbakan parti kuracağı yönündeki iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

MERKEZ SAĞ OLUŞUMU TÜRKİYE'YE KAZANDIRILMALI

Yeni Şafak'tan Tayfun Özdemir'e konuşan Tansu Çiller, toplumu kucaklayan bir merkez sağ oluşumunu düşündüğünü belirterek parti kuracağı yönündeki iddialara; şöyle cevap verdi:

"Şu an öyle bir karar içerisinde değilim ama yaptığım bir tespit var. Toplum bölünmüş durumda. Toplumu kucaklamak lazım. Bunu en iyi yapabilecek girişimin her tarafı kucaklayan bir merkez sağ oluşumu olacağını düşünüyorum.

"BU PARTİ KURACAĞIM ANLAMINA GELMİYOR"

Bunun Türkiye’ye yeniden kazandırılması gerektiğine inanıyorum. Bu, parti kuracağım anlamına gelmiyor ama bunu tespit etmem beni düşündürüyor. Bundan ibaret."