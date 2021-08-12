Taraflar ikinci kez masada! Memur zammı netleşti mi? İşte son teklifler...

Milyonlarca memuru ve memur emeklisini ilgilendiren 6'ıncı dönem toplu sözleşme sürecinde taraflar, ikinci kez masaya oturacak. Peki memur zammı belli oldu mu, yüzde kaç? İşte son gelişmeler...

Kamu işçisi zam teklifinin netleşmesinin ardından gözler bu kez memur zammı için yeni görüşmelere çevrildi.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin dört gözle beklediği zam kararı için ilk görüşmede hükümet ile sendikalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bir araya geldi.

Bugün taraflar ikinci kez masaya oturacak, bu kez teklif hükümet kanadından gelecek.

Memur zamları belli oldu mu, ne zaman belli olacak soruları gündemde yerini aldı. İşte memur zammı son dakika gelişmeleri...

MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU MU?

2022 memur zam oranı ile ilgili rakam henüz netleşmedi. Ancak sendikalar gelecek yıl için 600 liralık seyyanen zam ve üstüne zam oranı talebinde bulundular.

Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında ikinci toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin memur zammı için zam teklifini sundu.

2022 yılı içinde TCMB''nın tahmini baz alarak yapılan değerlendrime sonucunda memur zammını iletti. 2021 yüzde 5 ve yüzde 2022 yılı için 6 enflasyon farkı teklifi verildi.

Görüşmelerin ağustos sonuna kadar devam etmesi ve ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecek son toplantıda ise memur zam oranının netleşmesi bekleniyor.

Uzlaşı olursa 22 Ağustos'ta kararın duyurulacağı tahmin ediliyor.