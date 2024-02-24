Tarih belli oldu! AK Parti seçim öncesi büyük İstanbul mitingi yapacak... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimler öncesi İstanbul'daki en büyük buluşmasının 24 Mart'ta yapması planlanıyor.

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ensonhaber.com

Büyük gün yaklaştı...

Yerel seçim öncesi sahadaki çalışmalar hızlandı.

Yurdun dört bir yanında seçim coşkusu yaşanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mitingleriyle heyecanı artırıyor.

İstanbullular ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sevdam' tabirini kullandığı İstanbul mitingi için açıklanacak tarihi bekliyor.

Bu kapsam AK Parti cephesinden beklenen açıklama geldi.

"Geleneğimizde seçimden önceki son pazar günü mitingimizi yapıyoruz"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ÜLKE TV ekranında seçim gündemine yönelik sorularını yanıtladı.

Kabaktepe, büyük İstanbul mitingi için şöyle konuştu:

"31 Mart pazar öncesi pazara kadar ziyaretlerimize devam edeceğiz. Belki o pazar büyük İstanbul mitingimiz olur. Bizim geleneğimizde biliyorsunuz seçimden önceki son pazar günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla büyük İstanbul mitingimizi yapıyoruz. 14 Mayıs seçimleri öncesinde 'Türkiye sana emanet' konseptinde yapmıştık. Şimdi yeni bir konsept üzerinde arkadaşlar çalışıyor."

Tarih 24 Mart

Osman Kabaktepe'nin açıklamasına göre mitingin seçimden bir hafta önceki pazar günü, 24 Mart'ta yapılması planlanıyor.

İstanbul mitingleri büyük yankı uyandırıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle İstanbul'da düzenlediği mitingler büyük yankı uyandırıyor.

7'den 70'e tüm vatandaşların katıldığı mitinglerde, vatandaşlar unutulmaz bir güne imza atıyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düşen vatandaşlar, büyük bir emekle alana gelerek hınca hınç dolduruyor.