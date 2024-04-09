Tarih belli oldu! Trabzon - Suudi Arabistan arasında direkt uçuşları başlıyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaz sezonunda Trabzon ve Suudi Arabistan arasında direkt uçuşların 4 Haziran'da başlayacağını açıkladı.

DHA

Trabzon'un ticaret ve turizmine önemli katkı sağlayacak yeni bir gelişme yaşandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Türk Hava Yolları ile Trabzon ve Suudi Arabistan arasında yaz döneminde yapılmaya başlanacak direkt uçuşlar hakkında bilgi verdi.

4 Haziran'da başlıyor

Uraloğlu, Suudi Arabistan seferlerinin 4 Haziran'da Trabzon-Cidde uçuşuyla başlayacağını açıkladı.

30 Eylül 2024 Pazartesi gününde gerçekleştirilecek olan Riyad uçuşuyla da Suudi Arabistan uçuşlarının sona ereceğini belirtti.

Günlük 110 dolar harcıyor

Bilindiği üzere Suudi Arabistan, Trabzon'a en çok ziyaretçi gönderen ülkelerin başında yer alıyor.

Arap turistler ziyaret ettikleri Trabzon'da günlük kişi başı 110 dolar harcıyor. Bu kapsamda rağbetin çok olması nedeniyle direkt uçuşlar büyük önem taşıyor.

"Haftada 5 sefer yapılacak"

Haftalık periyotlarda aynı gün, saat ve sefer numaralarıyla yaz dönemi boyunca uçuşların tekrar edileceğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Trabzon'dan Cidde ve Riyad'a karşılıklı haftada 5 sefer yapılacak. Salı ve perşembe günleri saat 09.55'de Trabzon Havalimanı'ndan kalkacak uçaklarımız çarşamba, cuma ve pazar günleri ise saat 09.15'te kalkış yapacak. Seferler, ülkemizin hem turizmine hem ekonomisine büyük katkı sağlayacak."

"Şehirlerarası yolculuk yapar gibi Cidde ve Riyad'a gidilebilecek"

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yapılan görüşmeler ile Türkiye ile Suudi Arabistan'ın Elektronik Vize uygulamasına geçtiğini de anımsatan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Elektronik vize uygulamasıyla ile vatandaşlarımız 5 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde vize alabilecek ya da Suudi Arabistan'da herhangi bir havalimanına gittiğinde de vize işlemini gerçekleştirebilecek. Bu sayede Trabzonlu vatandaşlarımız sanki şehirlerarası yolculuk yapar gibi Cidde ve Riyad'a gidebilecek. Ayrıca Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki vize kolaylığı ile birlikte bu seferlerin başlaması başta Trabzon olmak üzere bölge şehirlerin turizmine ve ticaretine de önemli katkı sağlayacak.

"Hac ibadeti ve Umre seyahatleri için de kolaylık olacak"

Karşılıklı seferler ile Riyad ve Cidde'den de Trabzon'a da binlerce turist gelecek. Hem elektronik vize hem de Trabzon’dan Riyad ve Cidde'ye direk seferlerin konulması iki ülke arasındaki ilişkileri geliştireceği gibi Hac ibadeti ve Umre seyahatlerini gerçekleştirecek vatandaşlarımız için de büyük bir kolaylık olacak. Trabzon başta olmak üzere bölge şehirlerimizdeki vatandaşlarımız için de büyük kolaylık sağlanmış olacak."

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)