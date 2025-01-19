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Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlayan barış sürecinin yankıları sürüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.

Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

İLK GÖRÜŞME SÜRECİ TAMAMLANDI

Yaşananların ardından Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan İmralı heyeti, 28 Aralık'ta PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

DEM Parti heyeti daha sonra siyasi parti liderleri, cezaevindeki HDP'nin eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ve STK'ları ziyaret etti.

Devam eden süreçle ilgili ne olacağı merak edilirken DEM Parti cephesinden yeni bir hamle geldi.

DEM Parti, İmralı görüşmesi ve siyasi partilerle yapılan görüşmelerin ardından ikinci görüşme için tarih verdi.

ÖCALAN'LA İKİNCİ GÖRÜŞME İÇİN YARIN BAŞVURU YAPILACAK

DEM Parti'den yapılan açıklamada, İmralı heyetinin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ikinci görüşmeyi yapmak için yarın Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunacağı kaydedildi.

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ikinci İmralı görüşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, henüz bir başvuru olmadığını söylemişti.

Sırrı Süreyya Önder, Bakan'a yanıt olarak yaptığı açıklamasında "Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız. " demişti.

"İKİNCİ ZİYARETİN SONUNDA PKK'NIN SONLANDIĞI ŞARTSIZ AÇIKLANMALIDIR"

Diğer yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bu haftaki grup toplantısında DEM Parti'nin ikinci İmralı ziyaretine değinmişti.

Bahçeli, "DEM Parti heyetinin ikinci ziyaretleri sonunda PKK'nın sonlandığı şartsız açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur. PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli veya kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalıdır." demişti.