Tarihçi Erhan Afyoncu'dan hilafet bayrağı tartışmalarıyla ilgili açıklama! 'Öyle bir bayrak yok' İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşünden dönen bir vatandaşa Kelime-i Tevhid bayrağı açtığı gerekçesiyle saldırılması olayı sonrası başlayan tartışmalara ünlü tarihçi yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Hilafet bayrağı diye bir bayrak yoktur. Halifelik hangi devlette ise hilafeti temsil eden bayrak o devletin bayrağıdır" dedi.

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İstanbul Galata Köprüsü'nde binlerce kişinin katıldığı Gazze yürüyüşünden dönen bir vatandaş, Kelime-i Tevhid bayrağı açtığı gerekçesiyle üniversite öğrencisi E.A tarafından "Siz Arap sevicisiniz" sözleriyle saldırıya uğradı.

Sonrasında E.A., gözaltına alınmasının ardından mahkemece tutuklandı.

Yaşanan olay sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bir kesim hilafet bayrağı açmanın da anayasal suç olduğunu savunurken; diğer bir kesim ise bayrağın hilafet değil, Kelime-i Tevhid bayrağı olduğunu söyledi.

Tarihçi yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu, tartışmalara son noktayı koydu..

"Hilafet bayrağı diye bir bayrak yok"

Hilafet bayrağı diye bir bayrağın olmadığını belirten Afyoncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: