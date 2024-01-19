Füze kulübü kurucusunun uzay heyecanı: Keşke Alper Gezeravcı'nın yanında oturabilseydim Türkiye, uzaya çıkan ilk Türk astronot olan Alper Gezeravcı'nın yolcuğunu gururla izliyor. İzleyenler arasında yer alan Türkiye'nin ilk uzay oluşumu olan Bandırma Füze Kulübü'nün kurucu üyesi Atilla Yedikardaşlar'ın 62 yıl sonra heyecanı gözlerinden okundu.

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DHA

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı.

Fırlatma işlemi Türkiye saati ile 00.49'da, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirildi.

Tarihi ana eşlik edildi

Tüm ülkenin tek yürek olduğu tarihi yolculuk gururla izlendi.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Antalya Bilim Merkezi'nde çoğunluğu genç ve çocuklardan oluşan 300 kişilik grup, tarihi anları canlı izlemek için ekrana kilitlendi.

İzleyenlerin heyecanı gözlerine yansıdı

İzleyenler arasında, Türkiye'nin ilk uzay oluşumu olarak anılan Bandırma Füze Kulübü'nün kurucu 4 üyesinden hayatta kalan tek isim Atilla Yedikardaşlar da yer aldı.

Yedikardaşlar'ın heyecanı gözlerinden okunurken o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

"Keşke Gezeravcı'nın yanında oturabilseydim"

Havalanma sonrasında konuşan Yedikardaşlar, "Bir şarkı vardır; Ah o gemide ben de olsaydım. Keşke o uzay aracında ben de olup Alper Gezeravcı'nın yanında oturabilseydim. Bir ağabeyleri olarak orada olsaydım. Çocukluğuma geri gittim." diyerek duygularını ifade etti.

1962 yılında 5 bin 415 metre yükseğe çıktık

6. Hava Üssü'nde çalışmalar yaptıklarını da anlatan Yedikardaşlar, "Ben lise fen grubunda öğrenciydim. 5 bin 415 metre yükseğe çıkabildik. Belirlenen yere de paraşütle düştü. O dönem bize hava üs komutanı 2 gün bedava yemek verdi. Amacımız adımızı duyurmaktı. Türkiye haritasında Bandırma mavi renkle gösteriliyordu. Mavi renk amatör füze kulübünü temsil ediyordu." dedi.

Bandırma Füze Kulübü nedir?

1957 yılında Bandırma'daki bir grup lise öğrencisi, Bandırma Füze Kulübü'nü kurdu.

İstanbul Teknik Üniversite'sinde Makine Mühendisliği akademisyeni olan Kirkor Divarcı'nın da destekleriyle 1962 yılında Marmara- 1 adıyla üzerinde ay yıldız olan 1 metre 33 cm’lik, 2.5 kiloluk ilk Türk füzesi, semaya yükselerek Türk uzay tarihinde bir ilke imza attı.

5 bin 415 metre yüksekliğe ulaştı

Bu fırlatmadan 4 gün sonra yapılan yeni deneme ise Marmara-2 oldu.

Yaklaşık 15 kilometre yol aldı ve başlığı Fener Adası'na paraşütle iniş yaptı.

Marmara-4 ise 5 bin 415 metre yüksekliğe ulaştı.

Kulüp'ten geriye hayatta kalan tek isim olan 82 yaşındaki Atilla Yedikardaşlar, dün tanık olduğu tarihi andan sonra gençlerin uzayla ilgili çalışmalarında iddialı ilerlediğini belirterek, başarılar diledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)