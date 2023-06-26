Tarihi Sinop Cezaevi kısmi olarak ziyarete açılıyor

İHA

Tarihi Sinop Cezaevi'nden geçmişin karanlık yüzleri silindi.

Hizmete açıldıktan sonra 112 yıl, çok sayıda azılı mahkum ve fikir suçlularını barındıran Tarihi Sinop Cezaevi, 2000 yılından sonra müzeye çevrildi.

20 yılda bölgede dark turizmine oldukça katkı sağlayan cezaevi, her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Cezaevinde 3 yıl önce başlanan restorasyon çalışmalarının sonuna gelindi.

Böylelikle yarından itibaren kapılarını ziyaretçilerine açacağı belirtildi.

Sinop Tarihi Cezaevini yeni haliyle ziyaret eden Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Tarihi Sinop Cezaevi ülkemizde de en çok ziyaret edilmek istenen 5 destinasyondan biri haline gelmiştir. Yaklaşık 3 yıldır süren Avrupa Birliği Projesi kapsamındaki restorasyonumuz tamamlanmış durumda. Geçtiğimiz hafta 22 Haziran itibariyle geçici kabulünü yaptık. Sinop’ta turizm sezonu başladı. Turizm sezonunda Sinop’a katkı sağlasın diye sayın vekilimizle beraber bir risk alarak kısmi olarak cezaevinin açılışını yapmayı düşünüyoruz. Büyük ihtimalle arefe gününden itibaren kısmi olarak ziyarete açacağız.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise şöyle konuştu:

Tarih, kültür ve medeniyet şehri Sinop'umuzda yine medeniyet mirası olan bir eserin çalışmaları tamamlandı. Son aşamayı birlikte yaşıyoruz. Tarihi cezaevimiz Sinop'umuzun en önemli turizm kültürel ve tarihi varlıklarından bir tanesi. Tarihi cezaevimizde yaklaşık 2 buçuk yıldır devam eden restorasyon çalışmalarında artık sona gelindi. Sayın valimizin söylediği gibi beraber yaptığımız istişareler sonucu turizm sezonunun başlamasını da hesaba katarak, dikkate alarak her ne kadar tanzim, teşrif çalışmalarının yürütüleceği kısımdaki çalışmalar tamamlanmamış olsa da biz cezaevimizi kısmi olarak ziyaretçilerimize açma kararı aldık.