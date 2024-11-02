Tarihi Somuncu Baba Su Değirmeni, düzenlenen törenle açıldı

AA

14. yüzyılda inşa edilen ve 600 yıl vakıf mülkü olarak bölge halkına hizmet veren tarihi değirmen, Hulusi Efendi Vakfı’nın 2023 yılında başlatmış olduğu Safranbolu tarzındaki ihya çalışmasının tamamlanmasından dolayı tören düzenlendi.

Tören, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Kur’an tilavetiyle başladı.

Açılış konuşmasını yapan Hulusi Efendi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Demir, vakfın kuruluşundan bu yana eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanlar başta olmak üzere çok sayıda hizmetin ve eserin yapılmasına öncülük ettiğini söyledi.

"HÜRMET VE ŞÜKRANLARIMIZI ARZ EDİYORUZ"

Yeniden inşa edilen Tarihi Somuncu Baba Değirmeni’nin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Demir, "Bu eserin meydana gelmesinde ve hizmete açılmasında, ecdada vefa ve hatırasına sahip çıkmakta, eserleri ve gönülleri ihya etmekte bizlere her zaman örnek olan, Vakıf hizmetlerimizin manevi mimarı ve bizzat öncüsü olan vakıf başkanımıza hürmet ve şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

Değirmenin açılış törenine katılan ve aynı zamanda yapımına katkı sunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, tarihi Somuncu Baba Su Değirmeni’nin ihya edilmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

"600 YILLIK YAPI TEKRARDAN AYAĞA KALDIRILDI"

Kendi doğup büyüdüğü mahallede böylesine önemli bir eserin ülkemize kazandırılmasının çok anlamlı olduğunu kaydeden Boyraz, “Geçmişi 600 yılı aşkın bu tarihi değirmenin yeniden ayağa kaldırılması gerçekten benim için çok anlamlıdır. Bu anlamda ülkemizin her köşesinde önemli ve güzel işler yapan Hulusi Efendi Vakfı’na ve onun kıymetli başkanına kalbi şükranlarımı sunuyorum. Beldemize ayrı bir değer katacağından ve yöneticilerimizin bu tarihi değirmeni eski neşvesine kavuşturacağından hiçbir şüphemiz yoktur.” dedi.

Sivas Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk de Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba)’nın manevi bir önder olduğunu belirterek, “Böylesine önemli bir şahsiyetin yüz yıllar geçmesine rağmen yaşadığı dönemde ne kadar önemli olduğunu bize anlatmaktadır. Onun bıraktığı ilim ve maneviyat, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi ile devam etmiş ve kurduğu vakıf gönül coğrafyalarında çok önemli eserlere imza atmıştır. Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri’nden miras kalan bu vakfiyeyi imar ve ihyasını gerçekleştirerek bizlere kazandıran herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

"İNSANLARIMIZIN GELİŞMESİNE KATKI SUNMUŞTUR"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise emeği geçen Bakan Yardımcısı Boyraz ve tarihi değirmenin imarını gerçekleştiren Hulusi Efendi Vakfı’na teşekkür ederek, “Bu toprakların manevi sahipleri yapmış oldukları değirmen, kütüphane, aş evi ve buna benzer birçok eserle, insanlarımızı hem maddi hem de manevi anlamda gelişmesine katkı sunmuştur.” diye konuştu.

Birer selamla konuşması yapan AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, AK Parti Eski Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ve Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi de eserin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Hulusi Efendi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Demir tarafından katkılarından dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’a teşekkür plaketi verildi.

DUALARLA AÇILDI

Darende İlçe Müftüsü Sinan Şen tarafından yapılan dua ile birlikte kurdele kesilerek Tarihi Somuncu Baba Su Değirmeni’nin açılışı yapıldı.

Törene, Kırıkkale Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Gürün İlçe Jandarma Komutan Fahrettin Özçoban, Gürün Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Selim, Gürün Müftüsü Ömer Faruk Ulutaş, TBMM Millet Vekili Özlük İşleri Sorumlusu İsmail Yıldız, Gürün İlçe Milli Eğitim Müdür Muharrem Demir, Darende Belediye Başkan Vekili Muharrem Apan, Darende İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, mahalleli ve çok sayıda konuk katıldı.