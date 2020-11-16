Tarihi Vaniköy Camii nerede? Vaniköy Camii son hali nasıl? Vaniköy tarihçesi

Tarihi Vaniköy Camii nerede? Vaniköy Camii son hali nasıl? Vaniköy tarihçesi

İstanbul Boğazı'nın incilerinden olan ahşap cami Vaniköy Camii'de çıkan yangın, kontrole alındı. Vatandaşlar Tarihi Vaniköy Camii hakkında araştırmaya yapmaya başladı.

İstanbul’da çıkan yangın nedeniyle tahribata uğrayan Vaniköy Camii’nin eski halinin nasıl olduğu merak ediliyor.

İstanbul Üsküdar ilçesi sınırlarındaki Kandilli Mahallesi’nde bulunan Vaniköy Camii, bölgenin en önemli tarihi yapıları arasında bulunuyor.

VANİKÖY CAMİİ NEREDE?

İstanbul Çengelköy'de bulunan Vaniköy Camii, Kandilli, Vaniköy Cd No:54, Üsküdar adresinde yer alıyor.

Vaniköy Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesi, Kandilli Mahallesi, Vaniköy Caddesi üzerinde yer alan, Osmanlı Dönemi'nden kalma tarihi bir camidir.

İstanbul Boğazı'ın hemen kıyısında yer alan Vaniköy Camii, Vani Mehmet Efendi tarafından Padişah IV. Mehmed'in verdiği arazi üzerine yaptırılmıştır.

VANİKÖY CAMİİ ÖZELLİKLERİ

Ahşap karkas camiidir. Tek şerefeli minaresi kagir zemine oturtulmuş ve betonermedir. Deniz tarafından bir duvar çeşmesi bulunan caminin koru tarafı yüksek sütunlarla sundurma şeklinde inşa edilmiştir.

VANİKÖY CAMİİ SON DURUM NASIL?

Osmanlı döneminden kalma 355 yıllık Vaniköy Camii'ndeki yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi sayesinde kontrol altına alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Kasım saat 13.30 sıralarında Üsküdar ilçemiz Kandilli Mahallesinde bulunan tarihi Vaniköy Camiinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Olay yerine süratle karadan ve denizden yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir. Denizden (3) sahil güvenlik teknesi, karadan İBB (5) İtfaiye araç ve ekibiyle müdahale edilerek kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ahşap kısımları yanan Vaniköy camiindeki yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."