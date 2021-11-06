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    Tarihi yarımadada masalsı sis görüntüleri

    İstanbul'da etkili olan sis, tarihi yarımadada kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin sis bulutu altında adeta kaybolduğu anlar havadan görüntülendi.
    • İHA
    • 06.11.2021 - 15:14
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    Tarihi yarımadada masalsı sis görüntüleri

    İstanbul'da etkili olan yoğun sis, tarihi yarımadada kartpostallık görüntüler oluşturdu.

    MUHTEŞEM GÖRÜNTÜLER

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camii sis bulutu altında adeta kayboldu.

    HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Tarihi yarımadayı kaplayan sis bulutunun oluşturduğu masalsı anlar, drone ile havadan görüntülendi.

    Tarihi yarımadada masalsı sis görüntüleri #1

    Tarihi yarımadada masalsı sis görüntüleri #2

    Tarihi yarımadada masalsı sis görüntüleri #3

    Tarihi yarımadada masalsı sis görüntüleri #4

    Tarihi yarımadada masalsı sis görüntüleri #5

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