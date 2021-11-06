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Tarihi yarımadada masalsı sis görüntüleri
İstanbul'da etkili olan sis, tarihi yarımadada kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin sis bulutu altında adeta kaybolduğu anlar havadan görüntülendi.
- İHA
- 06.11.2021 - 15:14
İstanbul'da etkili olan yoğun sis, tarihi yarımadada kartpostallık görüntüler oluşturdu.
MUHTEŞEM GÖRÜNTÜLER
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camii sis bulutu altında adeta kayboldu.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Tarihi yarımadayı kaplayan sis bulutunun oluşturduğu masalsı anlar, drone ile havadan görüntülendi.