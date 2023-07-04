Tarihi yerler bayramda ziyaretçi akınına uğradı Türkiye'deki müze ve ören yerlerini 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince 1 milyon 414 bin 780 kişi ziyaret etti.

DHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre yerli ve yabancıların akınına uğrayan müze ve ören yerlerini 9 gün boyunca toplam 1 milyon 414 bin 780 kişi ziyaret etti.

Kurban Bayramı’nda en çok ziyaretçiyi 116 bin 876 kişi ile Denizli-Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri ağırladı.

Denizli birinci İzmir ikinci sırada

İzmir Efes Ören Yeri 100 bin 233 kişi ile en çok ziyaret edilen ikinci tarihî mekân oldu.

Antalya Olympos Ören Yeri 41 bin 326 kişi ile üçüncü sırada yer alırken Trabzon Sümela Manastrı 38 bin 355 kişi ile dördüncü, İstanbul Galata Kulesi ise 37 bin 552 kişi ile beşinci sırada yer aldı.

Kız Kulesi'ne 27 bin ziyaretçi

Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Şanlıurfa Göbeklitepe’yi de bayram tatilinde 31 bin 66 kişi ziyaret etti.

İstanbul Boğazı’nın incisi Kız Kulesi ise 27 bin 398 ziyaretçi ağırladı.