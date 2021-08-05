Orman yangınlarına karşı mücadelede tarihte bir ilk yaşandı. Jandarma Teşkilatında bulunan Sikorsky helikoptere su sepeti takılarak, Milas'taki yangın söndürme filosuna yollandı.

Türkiye'de günlerdir devam eden orman yangınlarına karşı mücadele son sürat devam ediyor.

Havadan ve karadan yapılan başarılı söndürme çalışmalarında aynı zamanda jandarma tarihte bir ilke imza attı.

Jandarma Teşkilatı, bünyesindeki Sikorsky helikoptere su sepeti takılarak Milas'ta yangın söndürme filosuna katıldığını açıkladı.

HELİKOPTERE BAMBİ İSMİ TAKILDI

İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, Bambi ismi takılan helikopterin söndürme çalışmalarındaki katkılarını, "Jandarma Teşkilatımız bünyesindeki, Sikorsky helikoptere su sepeti (bambi) takarak Milas’ta yangın söndürme filosuna katıldı" notuyla paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı da Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli'deki yangın söndürülme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle ile destek verdiğini bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Jandarma, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli çalışarak en kısa zamanda milletimizin yaralarını sarmak için seferber olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Tarihte bir ilk Sikorsky helikopter yangın söndürme filosuna katıldı VİDEO