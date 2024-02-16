Tarihte bugün... PKK elebaşı Abdullah Öcalan, 25 yıl önce Kenya'da paketlendi Suriye'den sınır dışı edildikten sonra Hollanda'ya kaçmak için gittiği Kenya'da MİT'in düzenlediği operasyonla yakalanan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin üzerinden 25 yıl geçti.

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AA

PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti, son dönemde bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle sık sık eylem düzenliyor.

'Özgürlük yürüyüşü' olarak niteledikleri provokasyon ve terör propagandası eylemleriyle birçok şehirde sokağa inen PKK sempatizanları, polis müdahalesiyle karşılaşıyor.

Hemen her yıl farklı parti ismi ve etkinlik adı altında yapılan bu terör propagandası bu yıl, PKK elebaşı Öcalan'ın Kenya'da paketlendiği tarihe denk gelecek kadar geniş bir aralıkta devam ediyor.

Öcalan yakalanalı 25 yıl oldu

Bu kapsamda Abdullah Öcalan'ın, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 15 Şubat 1999'da Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlediği operasyonla yakalanmasının üzerinden tam 25 yıl geçti.

12 Eylül 1980 darbesinden kısa süre önce Türkiye'den ayrılarak Suriye'ye yerleşen Öcalan, PKK'nın silahlı ve siyasi faaliyetlerini, 1998 sonbaharına kadar fiilen buradan yürüttü. Öcalan, Türkiye'nin baskılarını artırması üzerine 9 Ekim 1998'de Suriye'den sınır dışı edildi.

Rusya, italya, Yunanistan...

Önce Yunanistan'a giden ancak iltica talebi kabul görmeyen Öcalan, Rusya'ya geçerek sığınma hakkı elde etti ancak diplomatik baskılara dayanamayan Rusya, Öcalan'ı İtalya'ya gönderdi.

İtalyan makamları, Türkiye'ye iade edilmeyeceği garantisi vererek PKK elebaşının iltica işlemlerini başlattı ancak sahte pasaport taşımak suçundan tutuklanan Öcalan'a "sağlık durumu ve kaçamayacağı yönündeki kanaatler" dikkate alınarak ev hapsi verildi.

Öcalan'ın iade edilmemesi sebebiyle Türkiye'de İtalya'ya karşı tepkiler arttı. İtalya'da da barınamayan Öcalan, 16 Ocak 1999'da tekrar Rusya'ya, 29 Ocak 1999'da da bir kez daha Yunanistan'a geçti.

Kenya son durağı oldu

Terör örgütü elebaşı Öcalan, 2 Şubat 1999'da Yunanistan'dan ayrılarak gittiği Kenya'da Yunanistan'ın Nairobi Büyükelçiliği rezidansına götürüldü.

MİT, Öcalan'ın Kenya'dan Hollanda'ya gitmek istediğine ilişkin istihbaratın ardından harekete geçti. Öcalan, 15 Şubat 1999'da Nairobi'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kaçış Bandırma'da son buldu

Öcalan'ın Suriye'den sınır dışı edilmesiyle başlayan kaçış yolculuğu, 16 Şubat 1999'da 03.00 sularında Bandırma'da sona erdi.

Türkiye'ye getirilen taröristbaşı Öcalan, Türkiye'ye getirildikten sonra yargılanarak idam cezasına çarptırıldı.

Daha sonra Ağustos 2002'de TBMM'nin Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde idam cezasını kaldırmasıyla Öcalan'ın cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrildi.

Öcalan, bugün İmralı Cezaevi'nde tutuluyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)