Tarım Bakanlığı: Et ve Süt Kurumu'nun yaptığı zam kırmızı et piyasasını etkilemiyor

Tarım Bakanlığı: Et ve Süt Kurumu'nun yaptığı zam kırmızı et piyasasını etkilemiyor

Bakanlık tarafından, Et ve Süt Kurumu'nun kırmızı et ürünlerine yaptığı yüzde 48'lik zamma ilişkin detaylı bir açıklama yapıldı.

Et ve Süt Kurumu'nun et fiyatlarında yüzde 48 zam uygulamasıyla güncel fiyatlar 1 kg kıymada 83 lira, 1 kg kuşbaşıda 92 lira oldu.

Zam sonrası piyasadaki fiyatların da yükselişe geçmesi beklenirken, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan konuyla ilgili detaylı bir açıklama geldi.

Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazalarında yıllık kıyma ve kuşbaşı eti satışının 6 bin ton olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"ESK'NIN ZAMMI PİYASAYI ETKİLEMİYOR"

"Bu rakam Türkiye kırmızı et satışının yüzde birinin altındadır. Bu nedenle ESK'nın Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir.

"HER ZAMAN TÜKETİCİNİN YANINDAYIZ"

Yeni fiyat düzenlemesinden sonra, ESK mağazalarında tüketiciye ulaştırılan ürünler piyasanın yüzde 15 altında satılmaktadır. Böylece ESK kıymayı 83 TL'den, kuşbaşını 92 TL'den piyasa fiyatının altında satışa sunmaktadır. Hükümetimiz ve Bakanlığımız üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye de devam edecektir."