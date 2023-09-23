Tarım Bakanlığı planlı üretim için ilk adımı attı! Tarım sayımı yapılacak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, planlı ve sözleşmeli üretim politikalarının en önemli noktası olan veri elde etmek amacıyla TÜİK ile yapılacak iş birliği çerçevesinde tarım sayımı yapılacağını duyurdu. Yumaklı, bu kapsamda protokol imzalandığını açıkladı.

AA

Türkiye her alanda olduğu gibi tarımda da yeni yüzyıla büyük bir atılımla girmeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda tarımsal verinin önemi büyük. Veri elde edinimi için Tarım ve Orman Bakanlığı harekate geçti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığa bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile TÜİK arasında "Genel Tarım Sayımı Yapılmasına İlişkin Protokol"ün imzalandığını bildirdi.

Tarımsal verilerin oluşturulmasına ve kayıtlılığa büyük önem verdiklerini belirten Yumaklı, bu çalışmaların tarımsal üretimle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli vizyonel politikaların belirlenmesine katkı sunacağını vurguladı.

İzlenecek yol haritasının belirlendi

Yumaklı, Bakanlık olarak bir süredir genel tarım sayımı için altyapı hazırlıkları yürüttüklerini, ilgili kurumlarla yapılan toplantılarda izlenecek yol haritasının belirlendiğini vurgulayarak, genel tarım sayımının, tarımsal üretime yön verecek yenilikçi düzenlemelerin hayata geçirilmesinde belirleyici unsurlardan biri olacağının altını çizdi.

"Türkiye Yüzyılı'nı üretimin ve üreticinin yüzyılı yapacağız"

Çalışma ile istatistik, işletme bilgisi, hayvan sayısı, arazi bilgisi gibi akla gelen tüm tarımsal verilerin sayılarak kayıt altına alınacağını bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"TÜİK ile işbirliği içinde genel tarım sayımı yaparak planlı üretim ve sözleşmeli üretim gibi tarım ve hayvancılık politikalarımızın odak noktasını oluşturacak uygulamalarımıza yön vereceğiz. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği, verimliliği, kaliteyi ve kayıtlılığı daha da artırarak 'Türkiye Yüzyılı'nı üretimin ve üreticinin yüzyılı yapacağız."

"Planlı üretim modeline geçişte önemli bir adım"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Tarım Sayımı Yapılmasına İlişkin Protokol ile tarımda planlı üretim modeline geçişin önemli adımlarından birisi de atıldı.

Genel tarım sayımının ilk aşamasında, mevcut idari kayıtlarda yer almayan tarım arazilerinin belirlenmesi ve bu araziler üzerinde tarımsal faaliyette bulunan tarımsal işletmelerin tespiti gerçekleştirilecek. Ayrıca soru formları ve veri giriş programları hazırlanacak, ön tarama faaliyetleri, bilgilendirme, eğitim ve tanıtım faaliyetleri yapılacak.

İkinci aşamada ise ilk aşamada elde edilen bilgiler esas alınarak uluslararası gereklilikler ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen değişkenlere ilişkin veriler ve sahadan derlenerek elde edilecek veriler kamuoyuyla paylaşılacak.

Bu kapsamda tarım sayımı Türkiye'de son olarak 2001'de yapılmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)