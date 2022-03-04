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    Tarım Bakanlığı'nda devir teslim töreni

    Görevden affını isteyen Bekir Pakdemirli, görevi yeni Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'ye devrediyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 12:09
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 12:14
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    Tarım Bakanlığı'nda devir teslim töreni

    Görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli, görevi yeni Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'ye devrediyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararına göre; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevden af talebi kabul edildi.

    Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişçi atandı. Resmi Gazete, “Görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli’den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişçi atanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

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