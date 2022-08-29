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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatifi market sayısını 3 bine çıkaracağız

    Kütahya'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi market sayısının 3 bine çıkarılacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 15:47
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatifi market sayısını 3 bine çıkaracağız

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'da 30 Ağustos Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

    Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

    Market sayısı 3 bine çıkarılıyor

    Coşkulu kalabalığa seslenen Erdoğan, geçtiğimiz günlerde birçok ürünün fiyatında indirime giden Tarım Kredi Kooperatiflerinin sayısını 3 bine çıkarılacağını duyurdu.

    "Bulunduğumuz asrı Türkiye yüzyılı haline getirmekte kararlıyız"

    Müjdeyi veren Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatifleriyle vatandaşa ürünleri ucuza satmaya başladık, bu artarak devam edecek. 1300 marketi süratle 3000'e çıkartacağız ve vatandaşım Tarım Kredi'den ucuz ürün almaya devam edecek. Türkiye küresel fırtınadan en az kayıpla çıkacaktır. Yılbaşından sonra uyguladığımız politikaların olumlu yansımalarını daha iyi göreceğiz. Yaşadığımız onca hadiseye rağmen hedefleri adım adım hayata geçirdik, eksikleri de süratle tamamlıyoruz. 2053 vizyonumuzu oluşturuyoruz. 2071 idealimiz gelecek, içinde bulunduğumuz asrı Türkiye yüzyılı haline getirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

     

    AYRINTILAR GELİYOR...


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