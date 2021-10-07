Fiyatlara karşı vatandaşların kaliteli ve uygun ürüne erişimini kolaylaştırmak için ilk etapta bin market açılacak. Tarım Kredi Kooperatifi'nin açtığı marketler, 2022'nin ilk 6 ayında hazır olacak.

Son dönemlerdeki fahiş fiyat artışmalarının ardından hükümetin ilgili kuruluşlarla yaptığı denetimler artırıldı.

Vatandaşların daha uyguna alışveriş yapabilmesi için fırsatçılar engellenmeye çalışılırken, bir yandan da yeni projelerle her kesimin alışveriş yapabileceği alanlar oluşturulmak üzere yeni bir proje başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde piyasayı dengelemek üzere yeni bir adım atılacağını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI, İLK ETAPTA BİN MARKET TALİMATI VERDİ

Her çeşit market ürününün bulunduğu Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinden alışveriş imkanı sağlamak üzere ülkenin dört bir yanına market açılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Süratle 500 metrekareden olmak üzere, Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız." diyerek uygun fiyatlı ürüne erişimin kolaylaşacağını duyurdu.

Tarım Kredi Kooperatifi marketinin bin mağaza hedefi 2022'de tamamlanacak ViDEO

BİN MAĞAZA HEDEFİNE 2022'NİN İLK 6 AYINDA ULAŞILACAK

Tarım Kredi Marketçilik olarak 5 yıllık strateji planı hazırladıklarına işaret eden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım, "Hazırladığımız bu plan doğrultusunda gidiyoruz. Bu sene başında Cumhurbaşkanımız bize 500 market hedefi vermişti, biz o hedefe ulaştık. Yıl sonuna kadar 700 markete çıkacağız. Cumhurbaşkanımızın 1000 mağaza hedefine ise 2022'nin ilk 6 ayında çok rahatlıkla ulaşacağız. Türkiye genelinde 12 lojistik merkezimiz var, bunlar sayesinde birçok ilde mağaza açtık. 2022'nin ilk 6 ayından itibaren Türkiye geneline yaygın 12 lojistik merkezinde 81 il ve potansiyel ilçelerin tamamında yaygınlaşmaya devam edeceğiz. Şu an 47 ilde varız. Yıl sonuna kadar yaklaşık 60 ilde olacağız." diye konuştu.

ÇİFTÇİLERE DE DESTEK SAĞLANIYOR

Yıldırım, Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçilere ayni ve nakdi olarak destek sağladığını hatırlattı.

600 ÇEŞİT ÜRÜN BULUNACAK

Tarım Kredi marketler açıldıktan sonra çiftçilerden alınan ürünleri sağlıklı bir şekilde tüketicilere sunduklarının altını çizen Yıldırım, Bu marketlerde yaklaşık 600 çeşit Tarım Kredi markalı ürün yer aldığını vurguladı.

Yıldırım, söz konusu marketlerde satışa sunulan birçok ürünün Tarım Kredi fabrikalarında üretildiğine dikkati çekerek, "Bazı ürünleri de piyasada fazla kapasitesi olan fabrikalarda ürettiriyoruz ama reçetesini biz veriyoruz." ifadesini kullandı.

"FİYATLARIMIZI OLUŞTURURKEN, DİĞER PERAKENDECİLERİ DE TAKİP EDİYORUZ"

Yıldırım, Tarım Kredi olarak çiftçilerden ürün aldıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ürünleri direkt çiftçiden alarak tüketicilere sunduğumuz için aracılar yok, bu yüzden maliyetlerimiz daha verimli. Biz maliyetleri göz önünde bulundurarak kendi fiyatlarımızı oluşturuyoruz. Kendi fiyatlarımızı oluştururken diğer perakendecileri de takip ediyoruz. Onlara göre de pozisyonlanma yapıyoruz. Bizim maliyetlerimiz ne olursa olsun, biz perakendedeki diğer zincirlerle yaklaşık olarak yüzde 5 kadar daha ucuza ürün satıyoruz. Böyle bir fiyatlandırma politikamız var. Rekabetten dolayı fiyat aşağı çekilirse biz de o yüzde 5 bandını korumaya çalışıyoruz. Vatandaş dramatik bir fiyat farkı bekliyor. Böyle bir eleştiri alıyoruz. Halkımızın şuna dikkat etmesini rica ediyorum, biz piyasayı regüle etmeye çalışıyoruz. Biz fiyatlarımızı yukarı doğru çekmediğimiz için perakendeciler de fiyatlarını yukarı doğru çekemiyorlar."

"BİZİM RAF FİYATLARIMIZ DİĞER AKTÖRLERDEN DAHA UYGUN"

Piyasada Tarım Kredi marketlerinin bazı ürünlerinin fiyatlarının diğer perakendecilere göre daha yüksek olduğunun iddia edildiğine de değinen Yıldırım, "Paylaşılan fiyatlar bizim raflarımızdaki fiyatlar değiller. Yanlış bilgiler var. Zannediyorum o haberlerde gösterilen fiyatlar bizden ürünü alıp internet üzerinden satanların fiyatları. Bizim raf fiyatlarımız diğer aktörlerden daha uygun." değerlendirmesinde bulundu.