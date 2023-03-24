Tarım Kredi'den Ramazan kararı: 900 üründe fiyat sabitlendi Ramazan ayı boyunca Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyat değişikliği yapılmayacağı açıklandı.

AA & Ensonhaber

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yurt genelinde telaş başladı.

Teravih heyecanı, iftar hazırlığı vatandaşları harekete geçirdi ve marketlerde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Birçok üründeki yüksek fiyatların ise vatandaşların cebini yaktığı görüldü.

Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatifi harekete geçti.

900 üründe fiyat sabitlendi

Vatandaşlara destek olmak amacıyla Ramazan ayı dönemini başlatan Tarım Kredi, yeni bir kampanyayı duyurdu.

Alınan kararda fiyat sabitlemeye gidildi.

Toplamda 900 temel gıda ve temizlik ürünlerinin baz alındığı kararın ardından marketlerde büyük bir yoğunluk bekleniyor.

Fiyat sabitlenen ürünler

Tarım Kredi Kooperatif Market'ten yapılan açıklamaya göre, düzenlenecek kampanyayla marketlerde satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, zeytin, çay, şeker, Et ve Süt Kurumuna ait et gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete, kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde ramazan ayı boyunca fiyat artırımı yapılmayacak.

Ayrıca açıklamada, Tarım Kredi grubunun geçmişte olduğu gibi bundan sonra da güçlü bir şekilde çiftçilerin ve tüketicilerin yanında yer almaya devam edeceği de kaydedildi.