Üreticilere 210 milyon 44 bin 627 lira destek geldi

Üreticilere 210 milyon 44 bin 627 lira destek geldi

Bakan Bekir Pakdemirli, üreticilere 210 milyon 44 bin 627 liralık desteğin hesaplara yatmaya başladığını bildirdi.

Üreticilere, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den müjde geldi.

Pakdemirli bugün yaptığı açıklamada yaklaşık 210 milyon 44 bin 627 liralık destek ödemelerinin bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı.

Bakanlığın, Twitter hesabından üreticilere verilecek desteklerle ilgili paylaşım yapıldı.

"210 MİLYON ÖDEME YAPACAĞIZ"

Pakdemirli, iyi tarım uygulamaları desteği kapsamında 71 milyon 260 bin 660 lira, organik tarım uygulamaları desteği alanında da 52 milyon 686 bin 884 lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Hububat baklagil fark ödemesi desteği kapsamında 49 milyon 636 bin 448 lira ödeme yapılacağını vurgulayan Pakdemirli, "Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 19 milyon 327 bin 429 lira, hayvancılık destekleri kapsamında hayvan hastalıkları tazminatı 17 milyon 130 bin 5 lira, toplam yaklaşık 210 milyon 44 bin 627 lira ödeme yapacağız. Ödemeler bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerimizin hesaplarına aktarılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.