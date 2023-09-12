Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın proje ve çalışmalarını anlattı 2023 yılı içerisinde çiftçilere desteğin 64 milyar TL'ye ulaşacağını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, deprem bölgesindeki üreticilere de 900 milyon liralık destek verileceğini söyledi. Orman yangınları konusuna değinen Yumaklı, yapılan çalışmalarla ilk müdahale süresinin 11 dakikaya düştüğünün altını çizdi.

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Bir tarım ülkesi olan Türkiye, bu alanda stratejik adımlar atıyor.

Tarımın dönüşümüne yönelik birçok adım atılırken bu kapsamda üreticilere de sayısız destek veriliyor.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı ortaya koyduğu projeleri hayata geçiriyor.

A Haber ve A Para ortak yayınına katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yumaklı, tarım istihdamı, çiftçilere destekler, gıda güvenliği ve deprem bölgesinde tarımın tekrar canlandırılması konularına değindi.

Bakan Yumaklı, son dönemde yaşanan orman yangınları konusunu da ele aldı.

"Yangına ilk müdahale 11 dakikalara kadar düştü"

Türkiye'nin bu alandaki hazırlık ve yatırımlarını aktaran Yumaklı şu ifadeleri kullandı:

Sene başından bugüne kadar 1859 orman yangını oldu. Bunların 14'ü 100 hektar ve üzerini etkiledi. Bunlardan 463'ünü İHA'lar başlangıç aşamasında tespit etti. Yangınlarda 12 bin 670 hektar alan zarar gördü.



24 uçağımız var, 100 helikopterimiz var, 10 İHA'mız var, 4 bin 700'e yakın kara aracımız var. Bu kabiliyete gelindiğinde ilk müdahaleyi 11 dakikalara kadar düşürüyorsunuz.



Yangınların yüzde 86'sı insan kaynaklı. Akıllı kulelerimiz var. Bu akıllı kuleler belli bir alanı tarayıp, yapay zeka sistemiyle yangın yönetim merkezine bildiriyor. Ayrıca İHA'lar bize gece gündüz görüntü sağlıyor.



2022 yılında yanan yerlerle alakalı yenileme çalışmaları büyük oranda bitti, bu yılın sonuna kadar tamamlayacağız. Her yıl yaklaşık minimum 600 milyon fidanı toprakla buluşturmak üzerine bir hedefimiz var. Geçtiğimiz yıl 650 milyon fidanı toprakla buluşturduk.

Bakan Yumaklı’nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

(Tahıl Koridoru) Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yapmış olduğu görüşmede gündeme gelen konulardan bir tanesiydi. Her iki devlet başkanı da 1 milyon ton buğdayın Türkiye’de işlenip un haline getirilerek Afrika ülkelerine sevkiyatı konusunda mutabık kaldılar.



Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız sadece 1 milyon tonda kalmamasıyla ilgili görüşlerini de beyan ettiler. Bu konudaki detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek, şu anda hazırlıklar devam ediyor.

3 haftada 55 bin gıda denetimi

81 ilde eş zamanlı bütün unsurlarımızın sahada olduğu ve belirli sektörleri, belirli servis veren yerleri denetim programına alan bir çalışma başlattık. 21 Ağustos’ta başladı, 8 Eylül’de de sona erdi. Burada toplu gıda tüketimi yapılan lokantalar, restoranlar, oteller gibi yerlerin denetimi yapıldı. Yaklaşık 7 bin 642 arkadaşım katıldı, 55 bine yakın denetim yapıldı.



Yarından itibaren de bakkal gibi, kasap gibi, şarküteri gibi, market gibi işletmelere arkadaşlarımız 81 ilde eş zamanlı olarak denetimlerini başlayacaklar. Biz bu konuda tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz, o yüzden halkın sağlığıyla alakalı konulara son derece önem veriyoruz.

“Bu yıl 64 milyar lira destekleme yapacağız”

Tarımın sürdürülebilirliği, verimlilik, kalite gibi unsurlarda desteklerin yönlendirici etkilerini kullanıyoruz, kullanmaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar üreticilerimize 2023 yılı içerisinde 40 milyar liralık destek ödendi, sene sonu itibarıyla bu rakam 64 milyara ulaşacak.

Kadın ve genç çiftçilere pozitif ayrımcılık yapıyoruz

Özellikle gençlerimize ve kadınlarımıza projelerinde pozitif ayrımcılık yapıyoruz ve onların projelerinde ekstra puanlar veriyoruz ki, onlar bu desteklerden ve teşviklerden faydalanabilsinler diye. Günün sonunda tarımsal üretimin içerisinde yer alan gençlerimiz ve kadınlarımız göreceklerdir ki hem kendileri kazanıyorlar hem de ülkemiz kazanıyor, ülkemizin geleceği için gençlerimizi ve kadınlarımızı son derece önemli görüyoruz.

Yapay zekayla rekolte tahmini

Tarımda teknolojinin kullanımı çok farklı boyutlarda hem üretim aşamasında üretim öncesi üretim aşamasında ve sonrası safhalarda mutlaka kendi yerini bulmak durumunda. Biz yapay zeka kullanımıyla rekolte tahmini konusunda TÜBİTAK ve Dijital Dönüşüm Ofisimizle bir çalışma başlattık. Bu çalışmanın sonucunda bir bölgemizde pilot uygulama gerçekleştirilecek ve bu pilot uygulamanın sonuçlarına göre bunu tüm Türkiye’de yaymış olacağız.



Elbette bu proje sadece rekolte tahmini için kullanılmayacak. Aynı zamanda bizim kullanılmayan veya işlenmeyen tarım arazilerinin kullanılması ve işlenmesiyle alakalı başka projelerimiz de var. Orada işlenmeyen arazilerin tespitiyle alakalı da yine yapay zeka ve uydu teknolojilerini birlikte kullanmış olacağız.

Baraj ve göletlerin sayısı 3,5 kat arttı

Suyun tasarruflu bir şekilde kullanımı son derece önemli. Bu tarımın su kullanımında en büyük paya sahip olması sebebiyle özellikle sulamalarla alakalı, suyun verimli kullanımıyla ilgili uzun yıllardır devam eden birtakım teşvikler var. Örneğin, son 15 yılda basınçlı sulama sistemleriyle ilgili verilen teşvik miktarı 1,2 milyar.



Aynı şekilde son 21 yılda yaklaşık 9590’na yakın su depolama tesisi oluşturulmuş. Bunlara da yaklaşık 500 milyarlık bir yatırım söz konusu. Baraj ve göllerimiz var yine yaklaşık 504 baraj ve gölden şu anda 1701’e çıkmış durumdayız, 3,5 kat artmış vaziyette.

Su Verimliği Seferberliği kaldığı yerden devam edecek

Su Verimliliği Seferberliği’ni Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlatmıştık. Ancak deprem sebebiyle ara vermek durumunda kalmıştık. Kaldığımız yerden devam edeceğiz, ben de burada duyarlılığı ve bize olan desteği için kendilerine şükranlarımı arz ediyorum.



Suda Sıfır Kayıp, aynı Sıfır Atık gibi ilkesini mutlaka bizim yaygınlaştırmamız gerekir. Hem tarımsal üretimde, hem evsel kullanımda, hem de endüstriyel kullanımda. Dolayısıyla bu kampanyanın da su verimliliğiyle alakalı çok önemli bir boyutunun olduğunu söyleyebilirim.



Yerel idarelerde Türkiye’de su kayıp kaçağı ortalama yüzde 32, 2033 yılında bu oranı yaklaşık yüzde 25’e, 2040 yılında da yüzde 10’lara kadar düşürmeyi hedefliyoruz. Böylece bir karşılaştırma için örnek verecek olursam, Ankara’nın 5 yıllık su ihtiyacının karşılanması söz konusu.



Yine tarımda su verimliliğinin sağlanmasıyla alakalı bir durumumuz var, burada da sulama randımanının 2030’a kadar yüzde 60, 2050’ye kadar yüzde 65’e çıkarılması söz konusu olacak. Her 1 puanlık randıman artışının İstanbul’un 6 aylık suyuna denk geldiğini söyleyebilirim, bu da karşılaştırma için önemli.

“Mardin – Ceylanpınar su kanalı 70 bin futbol sahası büyüklüğünde alanı sulamaya açtı”

Mardin-Ceylanpınar su kanalı, 221 kilometre uzunluğunda. Mardin ve Şanlıurfa’mızın verimli topraklarına suyun götürülmesiyle ilgili bir proje. Yaklaşık 250 bin hektarlık bir alanın sulanması planlanmış, bu zamana kadar 50 bin hektarlık alan, yani yaklaşık 70 bin futbol sahası büyüklüğünde alan sulamaya açılmış vaziyette. Ekonomiye yaklaşık şu andaki haliyle 4 milyarlık bir katkısı var, ancak bütün hepsi tamamlandığında ekonomiye katkısı yıllık minimum 20 milyar olacak.

Deprem bölgesindeki üreticilere 900 milyon liralık destek