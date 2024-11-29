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Türkiye'de tarım bitti mi?

Tarım Bakanı, tarım dünyasından gelmiyor mu?

Yurt dışına gidip geri dönen ürünler ne oluyor?

Gıda güvenliği konusunda ne durumdayız?

Tarım dünyasına ilişkin akıllarda birçok soru vardı.

Sorular biriktikçe kamuoyunda dezenformasyonun yayılması hız kazandı.

Peki gerçekler ne?

Tüm soruların cevabını almak için bu işin tepesindeki ismi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı konuk ettik.

Bakan Yumaklı, Ensonhaber YouTube kanalında Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın sorularını yanıtladı.

Sorular sadece bizden gelmedi.

Sokağa indik, Tarım Bakanı Yumaklı'ya soru sormak isteyenlere mikrofon uzattık.

Bakan Yumaklı, halkın sorularına tek tek yanıt verdi.

Tarım Bakanı Yumaklı'ya ilk sorumuz kendisiyle ilgiliydi.

TARIM BAKANI TARIMIN İÇİNDEN GELMİYOR MU

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım dünyasından gelmediği yönündeki eleştirilere şöyle yanıt verdi:

"Her türlü eleştiri olabilir. Herkes düşüncesini söyleyebilir, ona yorum yapmayayım. Ancak iki türlü doğru değil.

Birincisi ben 6 yıl GÜBRETAŞ Genel Müdürlüğü yaptım. Türkiye'yi karşı karış gezdim. Türkiye'nin tarımsal üretimiyle ilgili hakikaten başka bir işle meşgul olan birinin öğrenemeyeceği kadar çok şey öğrendim. Yaşım olarak ben çiftçilik yapan bir ailenin evladıyım.

SESSİZ DEVRİMLERİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİM ARKADAŞLARIM..

Bütün bunların ötesinde de elbette bilgi birikimimiz, tecrübemiz, deneyimimiz ve yönetim kabiliyetimiz son derece önemli.

Ancak şunu da söylemek istiyorum ki, eğer biz bir buçuk yılda Türkiye'nin 40 yıldır konuştuğu üretim planlamasını, çok önemli bu hususu hayata geçirebildiysek ve bunu ben değil de biz olarak bütün bakanlık teşkilatındaki mesai arkadaşlarımla gerçekleştirdiysek o zaman bir kişinin etkisinden bahsetmek çok doğru olmaz.

Netice itibariyle Türkiye gibi büyük bir ülkenin devasa bakanlıklarından biriyiz. Sadece bir kişiye başarı ya da başarısızlığı, tecrübeyi ya da tecrübesizliği mal etmek doğru değil. Dolasıyla bir anlamı da yok.

Eğer öyle olmaması olsaydı bugün bütün bu sessiz devrimleri gerçekleştirdiğim arkadaşlarıma haksızlık olurdu. Çok doğru bulmuyorum açıkçası."

Bakan Yumaklı, sokak röportajından gelen sorulara da net bir şekilde cevaplar verdi.

HALK SORDU, BAKAN YUMAKLI CEVAPLADI

Mikrofon uzattığımız kadın, Bakan Yumaklı'ya şu soruyu sordu:

Tarım ve hayvancılık dersi olarak öğrendik coğrafya derslerinde. Neden tarım ve hayvancılığı bitirdiniz? Neden biz buğdayı bile dışarıdan getirir hale düştük?

EĞER ÖYLE OLSAYDI..

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, soruya şöyle yanıt verdi:

"Biz kendi ihtiyacımız için olanı biz Türkiye'de üretiyoruz.

Bizim üretimimiz ihtiyacımıza yetiyor.

Biz unda dünyada birinciyiz. Un ihracatında makarnada ikinci sıradayız. Bu ilave ihtiyacı yurt dışından ithal ediyoruz, burada işliyoruz. Ondan sonra da ihraç ediyoruz.

Yani buradaki ithalat bu ama siyasi söylem insanları bu şekilde yönlendirdiği için maalesef biz ne kadar anlatırsak anlatalım burada bir kafa karışıklığı oluyor. Sizin vasıtanızla bunu da söylemiş olalım.

Türkiye'de tarım ve hayvancılık hiçbir şekilde bitmedi.

Eğer öyle olmuş olsa biz şu anda raflarımızda yeterli ürünü bulamazdık.

Çok şükür ki fazlasıyla var, ihraç ediyoruz.

Hanımefendinin söylediği gibi hani gönderiyorduk eskiden diyor, şimdi de gönderiyoruz.

Geçen sene 31 milyar dolardı ihracatımız. Bu yıl daha fazla olacak inşallah."

YANGINLARLA MÜCADELE İÇİN UÇAK ALINMIYOR MU?

"Ormanlar yanıyor, neden uçak almıyorlar?" şeklindeki soruyu da cevaplayan Bakan İbrahim Yumaklı, şunları söyledi:

"26 uçağımız var. Yangın söndürme uçağı, 105 helikopterimiz var. Rezerv güçlerle beraber 5 bine yakın kara aracımız var ki bunlar devasa bildiğimiz herhangi bir rutin bir araç değil, söndürme araçları bunlar. 14 tane insansız hava aracımız var.

Dünyada kullanan iki ülkeden bir tanesiyiz. Bunlar da yine dezenformasyonun maalesef etkileri. Vatandaşımız müsterih olsun. Yeteri kadar filomuz var. İnsan kaynağımız da var, tecrübemiz de var. Bu konuda dünyadan bize gelen eğitim taleplerine de cevap veriyoruz."

TÜRKİYE'YE GDO'LU TOHUM GİRİYOR MU?

"Ülkeye neden GDO'lu tohum sokuyoruz?" şeklinde soruya da net bir cevap veren Bakan Yumaklı, "Ülkemize hiçbir şekilde GDO'lu tohum girmiyor." dedi.

YURT DIŞINA GİDİP GERİ DÖNEN ÜRÜNLER NE OLUYOR?

Vatandaşların Ensonhaber mikrofonu aracılığıyla Tarım Bakanı Yumaklı'ya sorduğu bir başka sorusu ise; "Yurt dışına giden ürünler tarım ilacı nedeniyle geri dönüyor? Dönen ürünler ne oluyor?" oldu.

ZİRAİ İLAÇ SEBEBİYLE GERİ DÖNMÜYOR

Bakan Yumaklı, bu konuda önemli açıklamalar yaptı:

Buradaki bilgilendirme eksiğini ben kendimde görüyorum. Açıkçası üzerime aldım bunu, onu söyleyeyim. Doğrusunu söyleyelim. Şimdi yurt dışına ihraç edilen ürünlerin binde 1 ile binde ikisi arasında geri dönüş var.

Onların hepsi de pestisit yani zirai ilaç sebebiyle geri dönmüyor. Bunların yarısı bu şekilde, diğer yarısı da ürünün kendi özelliğinden depolandığı zaman işte aflatoksin dediğimiz hani tırnak içerisinde söyleyeyim küf.

İHRAÇ ETTİĞİMİZ YEMİYORSA BİZİM VATANDAŞIMIZ DA YEMİYOR

Bununla ilgili bazı üründe değişimler olduğu zaman yine geri dönüyor. Temel olarak şöyle bir şey var.

Avrupa'nın ya da ihraç ettiğimiz herhangi bir ülkenin almadığı hiçbir ürünü biz Türkiye'de kullanıma sokulmasına izin vermiyoruz ve imha ediyoruz.

Yani bizim ihraç ettiğimiz ülkelerin vatandaşları bunu yemiyorsa bizim vatandaşlarımız da yemiyor. Son derece net.

DENETLEME YAPILMIYOR MU?

Yalnız bir soru vardı orada hiç denetleniyor muydu? Sadece ihraç edilen ürünler değil, Türkiye'de üretilen bütün ürünler üretim alanlarında, hal girişlerinde, satış noktalarında, marketlerde mutlaka ama mutlaka denetlenir.

Belli bir istatistik yüzdesiyle tamamına ulaşacak şekilde denetlenir. Bunların içerisinde de aynı ihraç edilenler gibi herhangi bir problem tespit edilirse bunlar da imha edilir.

Yani sadece ihracatla ilgili değil bu denetim. Yurt içerisinde de bu denetim var, ister yurt içerisinde rastlanmış olsun, ister ihraç edilirken rastlanmış olsun bu ürünler tespit edildiğinde imha edilir.

TÜRKİYE'DE TARIM BİTTİ Mİ?

GIDA GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ NELER YAPILIYOR?

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı bu soruya da net şekilde rakamlarla açıkladı.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarının devamı yarın Ensonhaber'de!