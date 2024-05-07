Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Kurbanla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacak Kurbanlık hayvan sayısıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kurbanla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacak, kurbanlık hayvan sayımız yeterli" dedi.

İHA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Yumaklı, başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemenin Meclis'te olduğunu belirtti.

"Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili herkes üzerine düşeni yapacak"

Yumaklı, "Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemede Meclis takvimini bilmiyorum. Ama bu yıl Meclis kapanmadan görüşülür diye düşünüyorum. Adalet Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bizim Bakanlığımız iş birliğinde çalışılıyor. Neden böyle bir çalışma yapılması gerekir? Her kurumun sorumlulukları var. Bakanlıklar, belediyeler, kurumlar daha önce de söylediğimiz gibi, herkes sorumluluklarını yerine getirecek, yasal düzenleme gerekiyorsa yapılacak, şimdi biz o kısımdayız. O devreye girdikten sonra herkes sorumluluklarını yerine getirecek." diye konuştu.

"Kurbanla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacak: Hayvan sayımız yeterli"

Yaklaşan Kurban Bayramı'yla ilgili de konuşan Yumaklı, kurbanlık hayvan sayısıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmayacağını bildirdi.

Et fiyatlarındaki spekülatif durumun kurban fiyatlarına yansımaması için gerekli önlemlerin alındığını da sözlerine ekleyen Yumaklı, ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Kurbanla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacak, kurbanlık hayvan sayımız yeterli. Et fiyatlarındaki spekülatif durumun kurban fiyatlarında da olma potansiyeli vardı ama aldığımız önlemlerle ve açıklanan kurbanlık fiyatlarıyla öyle olmayacağı görülmüş oldu."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)