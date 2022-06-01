Bakan Yardımcısı Gizligider, bir afet söz konusu olmadığı sürece Türkiye'de gıda kıtlığı beklentisinin olmadığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, yaz döneminde bazı ürünlerde kıtlık yaşanacağı yönünde çıkan iddialara yanıt verdi.

Kıtlık beklentisinin olmadığını belirten Gizligider, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Verileri açıklamamız lazım. Ancak şunu söyleyeyim; mevcut TMO depoları itibariyle elimizdeki rakamlar, ayrıca dün itibariyle Adana’da hasat başladı. Beklentimiz böyle bir kıtlık söz konusu olmayacak.

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ebubekir Gizlidier: Kıtlık beklentisi yok VİDEO







“Türkiye’nin böyle bir sorunu yok”

Ben bunların çok iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Burada birtakım şehir efsanelerine de sığınmak istemem ama malum birtakım dergilerin kapakları, kuru kafa şeklindeki buğday taneleri ve başak görüntüsü bunlarda farklı bir oyun olabilir. Bu daha geniş kapsamlı bir projenin ürünü olabilir ama biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Biz işimize bakıyoruz. Türkiye’nin böyle bir sorunu Allah’ın izniyle yok ve olmasını da beklemiyoruz. İklim iyi geçti. İnşallah beklemediğimiz bir afet Allah muhafaza olmazsa bu yıl ile ilgili bir kıtlık beklentisi söz konusu değil.”





“Ukrayna güvenlik şeridi oluşturdu, gemiler çıkış yapamıyor”

DHA’nın haberine göre; Bakan Yardımcısı Gizligider, Ukrayna'nın güneyindeki limanlarla ilgili sıkıntının aşılması için Türkiye'nin ara buluculuk çalışması yaptığını da belirterek, “Ukrayna kendini muhafaza adına bir güvenlik şeridi oluşturdu. Gemiler giriş çıkış yapamıyor. Burada güvenlik taahhüdü verilebilirse, Türkiye de bunun yolunu açarsa, dünya ve bölgesel barış adına hem de tarım güvenliği, ürün arzı ve bulunurluk adına önemli bir adım olacak.” dedi.