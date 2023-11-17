Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Türkiye su stresi altında Bakan Yumaklı, Türkiye konusunda uyarı niteliğinde ifadeler kullandı. Yumaklı, "6 yıl sonra ülkemiz, su kıtlığı çeken ülkeler kategorisine girebilir" dedi.

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ensonhaber.com

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul'da düzenlenen Su Verimliliği Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu.

Yumaklı, su kaynaklarının önemine dikkati çekerken, Türkiye'nin gelecek yıllarda yaşayabileceği sorunlar konusunda istatistikler paylaşarak uyarılarda bulundu.

"Ülkemiz su stresi altında"

Bakan Yumaklı, konuşmasında şunları söyledi:

Ülkemizin su potansiyeli dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda kişi başına düşen yıllık su miktarı bin 313 metreküp.



Bu; kullandığımız değil, kullanabileceğimiz kişi başı azami miktarı ifade ediyor. Bu değer, uluslararası göstergelere göre, ülkemizi su stresi altında gösteriyor.

Su kıtlığı uyarısı

Bu gidişle 2030 yılında, yani sadece 6 yıl sonra bu oranın bin metreküpün altına düşmesi ve ülkemizin su kıtlığı çeken ülkeler kategorisine inmesi mümkün.



Yine 6 yıl sonra nüfusumuzun yarısının, sulu tarım alanlarının ise yaklaşık yüzde 80'inin su yetersizliği tehlikesiyle karşı karşıya kalması mümkün.



Kadim zenginlikleri barındıran eşsiz coğrafyamızda bugüne kadar bilinenin aksine, artık su kaynaklarımız kısıtlı hale gelmiş durumda. 2030 yılında ülkemiz nüfusunu yüzde 10 artacağını, su kaynaklarının ise yüzde 20 azalacağını öngörüyoruz.

"Yeşili ve maviyi çocuklarımıza ulaştırmak zorundayız"

Geleceğimiz için toplumsal mutabakatla bu tehditleri krize dönüşmeden yönetebiliriz. Hepimiz için tarihi bir sorumluluk. Bugün bizde emanet olan, yeşili ve maviyi çocuklarımıza ulaştırmak zorundayız.



31 Ocak 2023'te saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde su verimliliği seferberliğini başlatmıştık. Ancak maalesef 6 gün sonra asrın felaketini yaşadık ve çalışmalarımızı bir müddet ertelemek zorunda kaldık.



Bugün 85 milyon paydaşımızla olan işbirliğimizi hızlandırıyoruz. Su verimliliği yaklaşımı, hayatımızı kaynağı olan suya gereken önemi vermek saygıyı göstermektir. Su verimliliğini hem milli bir politika hem de yaşam kültür haline getirmeyi amaçlıyoruz.

Tatlı su kaynaklarının oranına dikkati çekti

Tarım ve Orman Bakanı, amaçlarının el ele vererek su yetersizliğini önlemek olduğunun altını çizdi.

Dünyanın 4'te 3'ünün sularla kaplı olduğunu söyleyen İbrahim Yumaklı, tatlı su kaynaklarının oranının ise sadece yüzde 2,5 olduğunu kaydetti. Yumaklı, bunun ise yalnızca yüzde 1'inin kullanılabilir durumda olduğunu aktardı.

En sıcak dönem

Dünyada 2,2 milyar insanın içme suyuna erişimde zorluklar yaşadığını anlatan Yumaklı, şöyle devam etti:

BM tarafından geçtiğimiz 5 yılın son 170 yıldaki en sıcak dönem olduğu vurgulanıyor. Sibirya'da bile 38 derece sıcaklıkların görüldüğünü biliyoruz. Artık tüm dünyada kuraklık da deprem, sel ve yangın gibi afet niteliğinde.

İklim değişikliğinin etkilerini verilerle anlattı

Türkiye'nin, iklim değişikliği açısından en kırılgan bölge olan Akdeniz havzasında yer aldığını dile getiren Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü: