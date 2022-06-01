- Haberler
- Gündem Haberleri
- Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alacak! İşte başvuru şartları ve kadro dağılımı 2022
Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alacak! İşte başvuru şartları ve kadro dağılımı 2022
- Haber Merkezi
- 01.06.2022 - 16:19
- Güncelleme : 01.06.2022 - 16:22
Tarım ve Orman Bakanlığı'na toplam bin 800 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu.
Sözleşmeli personel alımının detayları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Açıklamada, ''Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.'' ifadelerine yer verildi.
Akabinde başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.
Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte detaylar...
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?
KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri, 2 Haziran 2022 Perşembe günü itibarıyla başlayacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 sözleşmeli personel alımı tercih başvuruları, 2-9 Haziran 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılabilecek.
Başvuru yapmak için tıklayınız
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı branş dağılımı
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak personel dağılımı şu şekilde:
"523 ziraat mühendisi, 392 veteriner hekim, 135 gıda mühendisi, 86 orman mühendisi, 51 su ürünleri mühendisi, 15 balıkçılık teknolojisi mühendisi, 7 harita mühendisi, 24 avukat, 23 laborant, 23 kimyager, 23 biyolog, 10 veteriner sağlık teknikeri, 10 ziraat teknikeri, 3 veteriner sağlık teknisyen, 3 ziraat teknisyen, 182 büro personeli, 190 orman muhafız memuru ve 100 koruma ve güvenlik görevlisi."