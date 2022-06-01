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Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alacak! İşte başvuru şartları ve kadro dağılımı 2022

Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alacak! İşte başvuru şartları ve kadro dağılımı 2022

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1800 sözleşmeli personel alımı yapacak. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? İşte başvuru şartları.